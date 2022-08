Adunanza del Consiglio su scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Oyen

Il Consiglio Valle, così come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo riunita oggi mercoledì 31 agosto 2022, è convocato in sessione straordinaria lunedì 12 settembre 2022, alle ore 9.00, per esprimere parere in merito allo scioglimento del Consiglio comunale di Saint-Oyen, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto speciale e dell'articolo 70 della legge regionale n. 54/1998 sul sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

La richiesta di parere è stata inoltrata dalla Giunta regionale nella giornata del 29 agosto a seguito delle dimissioni di cinque componenti, non surrogabili, del Consiglio comunale di Saint-Oyen, composto dal Sindaco, dal Vicesindaco e da otto Consiglieri.

L'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) e sull'App ConsiglioValle.tv per smart TV LG.