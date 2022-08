Istituito il Tavolo di coordinamento sulle Consorterie e nominati i componenti

Come indicato nella legge, al Tavolo, che lavorerà presso la struttura di riferimento dell’Assessorato, compete la formulazione di proposte per dare applicazione alle disposizioni contenute nella norma. Tra i primi compiti, c’è la creazione e la tenuta del Registro delle Consorterie valdostane, dove saranno iscritte le Consorterie già riconosciute e quelle che avvieranno in futuro il processo per il riconoscimento, che sarà definito dal punto di vista procedurale dal Tavolo stesso.

Quali componenti sono stati designati il coordinatore del Dipartimento Agricoltura Fabrizio Savoye, la funzionaria Antonella Raso, e Damien Charrance e Silvio Rollandin quali rappresentanti dell’Associazione Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d'Aoste, Adriano Consol in qualità di esperto del settore dei domini collettivi e Firmino Thérisod come rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali.

Un prima riunione sarà organizzata neri prossimi giorni per programmare le attività e rendere così operative le disposizioni di legge regionale.