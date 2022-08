Bollette stratosferiche: Ecco 4 servizi per aiutare i cittadini a risparmiare

I servizi per aiutare i consumatori a risparmiare sulle bollette di luce e gas, risolvere le controversie con gli operatori energetici e scegliere i fornitori più convenienti sono attivi da molti anni, ma solo una piccola parte degli utenti ne fa uso.

Attualmente ci sono 36 milioni di consumatori elettrici tra domestici e non domestici in Italia, eppure nel 2021 meno dello 0,2% ha usufruito mensilmente di tali servizi.

1) CALL CENTER PUBBLICO SULLE BOLLETTE

Lo Sportello attivo dal 1° dicembre 2009 offre ai consumatori assistenza in materia di energia elettrica e gas in due ambiti: il supporto in caso di difficoltà nel risolvere problemi direttamente con il proprio fornitore e l’informazione al consumatore in materia di mercato, di tutele e di diritti.

2) COMPARATORE PUBBLICO SULLE BOLLETTE

Il Portale Offerte è uno strumento di facile utilizzo che consente ai clienti domestici e alle piccole e medie imprese una scelta consapevole delle offerte commerciali esistenti.

3) SERVIZIO CONCILIAZIONE ARERA

Il Servizio di Conciliazione clienti energia dell’ARERA, gestito da Acquirente Unico, facilita la composizione delle controversie tra clienti finali e operatori di energia elettrica e gas e soprattutto è gratis e vincolante per le parti. Consiglio per questo servizio di rivolgersi ad una Associazione di Consumatori.

4) IL LETTURISTA DIGITALE

Accedendo all’area privata, con autenticazione mediante SPID, ciascun utente può trovare informazioni dettagliate riguardanti tutte le forniture di energia elettrica e di gas di cui si è titolare e visualizzare le letture effettive, i dati di misura prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni tecniche di riferimento quali, ad esempio, il codice POD per l’energia elettrica e il codice PDR per il gas.