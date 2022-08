Costo energia e Valle d’Aosta

Sto seguendo il Tg3 regionale, siamo domenica. Si parla di crisi energetica.

Inizio del tg3 regionale, sembra un bollettino di guerra. Lo stabilimento Cogne, ha chiuso tre giorni, per un costo dell’energia troppo alto, sono stati interessati più di un centinaio di lavoratori. Si prospettano altre chiusure, per altre giornate, ci saranno ora incontri con i Sindacati per affrontare questa situazione.

Seconda notizia, stessa solfa, si descrive in un servizio, la grave crisi energetica che travaglia il settore vitinicolo. In un intervista ad un imprenditrice, vengono dettagliati i costi energetici ormai quintuplicati per una cantina. Ci si sofferma, sulle ricadute dell’ aumento dei prezzi dei nostri vini, che certamente avranno delle ricadute sul mercato.

Quello che traspare, da questi servizi, il silenzio assoluto della politica. Cosa fa la Regione…Dalla campagna elettorale nazionale, arrivano notizie d’interesse e preoccupazione da parte di tutti i leaders su questo tema. Addirittura qualcuno parte di tregua elettorale.

Qui, nulla, se non sterili e stantie polemiche. Ormai datate e copiate dal nazionale, ci dilettano con le solite domande “si con la destra, non con la destra” ma nessuno parla di energia. Abbiamo l’idroelettrico che frutta milioni di euro alla Regione, attraverso C.V.A, facciamo in modo che questi benefici economici servano ai Valdostani.

I costi energetici, impattano sui principali settori economici: comparto ricettivo e alberghiero; impianti di risalita; agricoltura, industria e edilizia, commercio. I valdostani, sono gli azionisti di CVA ad essi devono essere distribuiti i benefici. CvA, non può purtroppo agire per normative complesse, sul costo delle bollette, la regione può agire per aiutare imprese e famiglie.

Chiaro, ci vuole un po’ di coraggio… È necessario, non farsi ingarbugliare, dai burocrati con la pancia piena e lo stipendio sicuro. Questi burocrati cominceranno a eccepire con i regolamenti europei, le norme anti concorrenza etc, etc… Studiamo subito aiuti per le famiglie e le imprese ! Lo sta facendo lo Stato! Lo faccia anche la Regione.

Abbiamo una FinAosta, governata da un Presidente, che è pur sempre un imprenditore, batta un colpo e metta questa struttura al servizio della comunità, studino e trovino degli strumenti per fronteggiare questa situazione.Qualcuno, comincerà a parlare di esiguità dei fondi, si cerchino risorse anche nel sistema bancario e creditizio, abbiamo la forza per farlo. È urgente o avremo un inverno problematico, Cogne in crisi, turismo con dei costi insopportabili che non riuscirà a reggere il mercato.

Gli impianti a fune, che devono programmare di agire in una situazione climatica con scarse precipitazioni, quindi con costi di produzione della neve artificiale, quintuplicati.Andranno in crisi anche le stazioni leaders, altro che le piccole stazioni.

Agricoltura e zootecnia che dovranno eliminare capi di bestiame, per i costi troppo alti. Tutto questo è il risultato di due fattori: la sciagurata guerra Ucraina e la decennale politica dei No! a prescindere della sinistra verde italiana e valdostana.Qui si deve legiferare, come di dice con indifferibilità e urgenza. Le forze politiche la piantino con i progetti “incomprensibili” come la ferrovia da Aosta-Courmayeur, mettiamo da parte per alcuni anni progetti faraonici, come il collegamento Aosta-Couis o peggio ancora il progetto Cime Bianche, risparmiamo e si aiutino le imprese e le famiglie.

Altro che campagna elettorale, ora è il tempo di agire Agosto è finito ! Sta per iniziare un complicato Autunno se non degli anni…