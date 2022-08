Cogne proroga fino a mercoledì la produzione

Doevava riprendere oggi la produzione alla Cogne, ma l'azienda ha deciso di proseguire l'interruzione fino a mercoledì. "Nell'ultima settimana come aveva spiegato Ilaria Fadda, responsabile delle risorse umane della Cogne Acciai Speciali i costi del gas e dell'energia sono ulteriormente incrementati, oltre il 30%, e così "nella giornata di giovedì scorso, dopo una serie di riunioni, abbiamo valutato che in un rapporto costi-benefici fra produzione e mancata produzione era più conveniente non produrre".

E prosegue: "Abbiamo quindi fermato la produzione dell'acciaieria, per quanto riguarda la gestione delle materie prime e il laboratorio chimico, per la giornata di venerdì e abbiamo informato i sindacati. Ieri abbiamo fatto delle nuove riunioni ed è stato deciso di estendere lo stop della produzione anche alla giornata di lunedì, auspicando di poter ripartire con le attività martedì, ma questo lo potremo dire con certezza solo a valle di una serie di riunioni tecniche che ci saranno lunedì".

Il lavoro non manca, anzi ce ne in abbondanza, tanto che la Cas è alla disperata ricerca di personale, questa è una contingenza che nulla ha a che fare con la Cogne.

"La situazione è abbastanza problematica - commenta Fausto Renna, segretario della Fim Cisl della Valle d'Aosta -, perché non ci sono orizzonti e non si esclude che se i costi continueranno a essere così alti ci saranno altri stop, perché nonostante gli ordini ci siano, l'azienda non è in grado di produrre a costi così alti". E aggiunge: "Abbiamo richiesto un incontro urgente per lunedì, nel quale valuteremo che cosa può essere fatto per tutelare i lavoratori".