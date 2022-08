Verres: Anche i Bersaglieri per festeggiare il santo patrono

Tradizione e innovazione, i riti della fede e la musica dei giorni di festa, sorprese per grandi e piccoli, tutto in un turbinio di colori e sapori: Verrès si appresta a onorare il suo Santo Patrono, Saint Gilles, nei quattro giorni a lui dedicati a partire dal 1^ settembre con un programma ricco di eventi, in un’atmosfera onirica dove poter riscoprire la bellezza della festa patronale.

Il forte senso di comunità e di appartenenza che solo la festa del Santo Patrono può dare ad un’intera cittadina saranno resi ancora più vivi grazie anche alla collaborazione e alla sinergia con alcun partners privati.

“La festa del Santo Patrono deve ritornare ad essere momento cruciale della nostra comunità cittadina" dice il sindaco Alessandro Giovenzi ricordando che "il richiamo e ritorno delle tradizioni, reale espressione di quel sentimento popolare frutto della inevitabile fusione del civile, della spiritualità, del folklore. Dobbiamo affondare le radici nella tradizione ma avere prospettive lontane”.

Guardare avanti in maniera forte e determinante questo è il messaggio che l’Amministrazione Comunale di Verrès lancia anche in questa occasione della Festa del Santo Patrono.

E il mix ben studiato di eventi lascerà sicuramente il segno. Il rito religioso si alternerà alle cerimonie civili, dalle celebrazioni delle Sante messe all’esibizione delle bande musicali, dalle conferenze storiche alla presentazione del romanzo del Prof. Telloli.

Saint Giles

Giles visse per la prima volta in rifugi vicino alla foce del Rodano e lungo il fiume Gard in Septimania , nell'odierna Francia meridionale. La storia che era figlio del re Teodoro e della regina Pelagia di Atene, è probabilmente un abbellimento dei suoi primi agiografi; fu data ampia moneta nella Legenda Aurea.I due principali incidenti nella sua leggenda erano spesso raffigurati nell'arte.

La Legenda Aurea lo lega ad Arles, ma alla fine si ritira nel profondo della foresta vicino a Nîmes, dove nella massima solitudine trascorse molti anni, il suo unico compagno era il suo caro cervo, o cervo rosso, che in alcune storie lo sosteneva con il suo latte.

Giles seguiva una dieta vegetariana cristiana. Questa ritirata fu finalmente scoperta dai cacciatori del re, che avevano inseguito la cerva fino al suo luogo di rifugio. Una freccia scoccata al cervo ferì invece il santo, che in seguito divenne protettore dei disabili fisici.

Il re, secondo la leggenda, era Wamba, un visigoto anacronistico, ma doveva essere un franconella storia originale a causa dell'ambientazione storica.Teneva l'eremita in grande stima per la sua umiltà nel rigettare tutti gli onori tranne che per avere alcuni discepoli.

Wamba gli costruì un monastero nella sua valle, Saint-Gilles-du-Gard, che Giles pose sotto il dominio benedettino. Vi morì all'inizio dell'VIII secolo, con la massima fama di santità e miracoli.