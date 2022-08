Courmayeur: Attesa per Lo Matsòn 2022

Matsòn non è solo un luogo dove acquistare prodotti di alta qualità, ma anche uno spazio per costruire comunità e coltivare idee: ecco perché quest’anno potrà contare sulla presenza di Donpasta. L’eclettico personaggio - definito dal New York Times uno dei più inventivi attivisti del cibo – presenterà, al Jardin de L’Ange alle ore 11.00, Courmayeur Food Remix, un “Dj Cooking Set” che racconta la gastronomia locale in un modo completamente nuovo. Metà alchimista del cibo e metà dj, Donpasta ha girato l’Italia per raccogliere esperienze e imparare ad intrecciare ricordi, suoni, immagini e profumi, usando i fornelli come una consolle e viceversa.

Un modo per rendere omaggio alla cultura contadina e alle prelibatezze proposte nei banchi, prodotti la cui filiera è interamente ospitata dal territorio della regione più piccola d’Italia – una gemma di biodiversità. Tra questi, i latticini, il vino, la frutta e la verdura, e prodotti realizzati da materie prime trasformate, come i salumi, il cioccolato e la pasticceria locale.

Non mancano i DOP come la Fontina, il lardo di Arnad, il prosciutto di Bosses, oltre a formaggi di mucca e di capra, vini, latte, yogurt, miele, marmellate, grappe, génépy, pane di segale, frutta, piante officinali, ortaggi e uova. Lo Matsòn si riconferma una festa per i sensi e la celebrazione del talento di generazioni di contadini e allevatori.

E i più piccini avranno la possibilità di imparare divertendosi con il laboratorio didattico sulle erbe officinali a cura di La Maison des Anciens Rémèdes: dalle ore 10.00 alle 11.00 per bambini dai 4 ai 7 anni d’età, mentre dalle 15.00 alle 16.00 l’appuntamento è per la fascia dagli 8 ai 12 anni. Per prenotare consultare il sito: www.eventi.courmayeurmontblanc.it

Alle ore 11 al Jardin de l’Ange, performance di Don Pasta

Donpasta presenta il suo celebre DJ Visual Cooking Set al Matsòn di Courmayeur. Una performance multimediale in cui ci si lascia andare alla emozione del cibo, ai suoi profumi, colori, le sue forme, i suoi aromi. Il dj set è speziato di sonorità del mondo intero. L’evento è dedicato al Matsòn e alle eccellenze del territorio, parte di un suggestivo viaggio nelle cucine popolari d’Italia e del mondo. Nel suo corner multimediale al centro del Jardin de l’Ange, il cuoco-dj dialogherà con alcuni produttori e cuochi di Courmayeur. Sul palco, vinili e pentole contemporaneamente, mixer e mini-pimer per frullare musica e veloutés. Una consolle, un piano da cucina, fornelli e vinili, coltelli e Technics 1200 si sporcano a vicenda con buone vibes e farina, tenera e di grano duro per l’insostituibile “Imperia” a manovella che sforna tagliatelle. Tutti i sensi sono chiamati in causa: vista, gusto, olfatto, tatto, udito.