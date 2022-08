ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA GESTION DE NOS ASPIRATIONS

Jésus, après l'image de la porte étroite, nous indique aujourd'hui la voie de l'humilité comme condition de mériter la première place dans son Royaume. Il nous invite à imiter son exemple, lui qui est "doux et humble de coeur". Pourquoi les invités choisissaient-ils la première place? Jésus est-il contre nos ambitions?

1. L'ASPIRATION À LA PREMIÈRE PLACE NOUS GUÊTE TOUS.

Jésus s'étonne de voir comment les invités se précipitent pour choisir les premières places. Cette course aux honneurs et considérations sociales nous guêtent tous. La recherche acharnée de la carrière dans le monde politique et religieux ne cesse de créer d'inimitié, de jalousie et de haine au sein du peuple de Dieu. Cette parabole de Jésus nous fait réflechir sur le sens anthropologique de l'aspiration. L'entière existence de l'homme est aspiration et préoccupation.

L'aspiration à quelque chose de supérieur, de bon, à un idéal de vie, est le moteur de notre être-au-monde. En nous retentit ce cri:"Ascende superior"(monte plus haut, va plus loin). Aristote dans son Éthique à Nicomaque dit que l'homme n'existe pas seulement pour vivre, mais pour mieux vivre. L'aspiration est donc la force propulsive de l'action, afin de réaliser notre devoir-être qui ne peut pas trouver son ultime destination ici-bas. Aucun parent ne souhaiterait que son fils soit délinquant. Beaucoup de cas de dépressions jusqu'au suicide, tirent souvent leur origine dans l'expérience d'impasse de l'aspiration, ce que Maurice Blondel appelle "la mort de l'action".

Nous vivons et nous mourrons pour l'objet de notre aspiration et notre coeur est sans repos aussi longtemps que nous marchons sur cette terre des vivants mortels. C'est dans cette perspective que nous vivons pour agir et qui n'agit pas n'est pas. L'aspiration prend fin après l'expiration. L'aspiration (devenir), la respiration ( vie), l'inspiration (voix intérieure) et l'expiration (finitude) sont intimément connectées. Qui est inspiré par l'Esprit de charité ne court pas à la recherche des premières places dans les noces de ce monde, mais cherche plutôt le Royaume et sa justice (Mt6,33) en fixant son regard vers les biens d'en haut (Col3,2). Il passe du mont Sinaï au mont Sion (2ème lecture).

2. JÉSUS ORIENTE NOS ASPIRATIONS.

L'aspiration en soi n'est pas mauvaise. Elle fait partie par ailleurs de ce qui nous constitue. Le danger qui nous guête, dénoncé par Jésus est plutôt le soin accordé au paraître qu'à l'être. C'est la raison pour laquelle, les invités avaient l'ambition de la première place.

Jésus, l'unique médiateur de la nouvelle alliance, nous présente alors deux paraboles où il accorde l'importance de la place au fond de la salle et la priorité des déshérités de la terre au banquet, car ils n'ont rien à donner en retour.

Le contexte de son enseignement sur la gestion de nos aspirations est sa présence dans la maison du chef des pharisiens. Jésus est celui qui s'est abaissé pour prendre place à nos festins. Il peut dire selon les paroles de Térence:"Homo sum, humani nihil a me alienum puto"(je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger).

Jésus connaît nos tendances, nos penchants, nos inclinations visibles et invisibles. Il est en contact avec l'humanité qu'il vient délivrer. Il veut que tous soient citoyens de la Jérusalem nouvelle. Après son enseignement sur la parabole de la porte étroite, il donne une nouvelle orientation à nos aspirations, en nous recommandant la vertu de l'humilité, car "qui s'abaisse sera élevé et qui s'élève sera abaissé".

3. LA LOI DE LA PESANTEUR ET DE LA GRÂCE.

Toutes les lectures de ce dimanche présentent des oppositions qu'on peut appeler même de guerre entre la loi de la pesanteur et celle de la grâce. Le champ de bataille est en nous. Tout se joue dans notre volonté voulante. La loi de la pesanteur ou de la nécessité est une inclination naturelle vers le soin de l'apparence, tandis que celle de la grâce nous élève vers le haut, là où il y a la vraie joie.

Où cohabitent ces deux lois antagonistes qui nous constituent?

Saint Paul appelle la loi de la pesanteur, "la loi de la chair" et saint Augustin la situe dans "la volonté corrompue".



La loi de la grâce habite dans la zone lumineuse de l'intériorité où réside la vraie liberté. Pour y accéder, il faut la mort de soi, le renoncement et le courage. Max Scheler appelle la loi de la grâce, "l'Éternel dans l'homme" qui nous permet de résister aux tentations de la loi de nécessité. L'Éternel dans l'homme est la source de la vérité vivante, de la justice, de la miséricorde, du pardon, du vrai respect des personnes et de leur bien, de l'amour de Dieu jusqu'au martyre, de la fidélité jusqu'au bout à la vérité de notre vocation.

Quant aux vices de jalousie, d'orgueil, de haine, de vaine gloire, de violence, d'avidité du pouvoir, ils sont dans le camp de la loi de la pesanteur. Ces deux lois sont des ennemis locataires dans le coeur de l'homme. Celui qui est gouverné par la loi de la pesanteur, est conscient du bien qu'il faut faire, mais fait son contraire, car la lumière de la loi de la grâce le rend aveugle (Rm7,22).

Jésus veut que nous soyons guidés par la loi de la grâce qui relativise l'éphémère pour accorder la première place aux biens qui ne passeront pas. Sans le soutien de sa grâce, il est impossible de donner la priorité aux pauvres, aux estropiés, aux boiteux, aux aveugles dans nos festins. Nous préferons réserver un respect révérentiel aux escrocs en cravate qu'au saint en haillot. La loi de la grâce nous permet de nager à contre-courant, dans l'humilité du coeur définie par Romano Guardini "la mort pour devenir".

4. PRIÈRE POUR LA PURIFICATION DE NOS ASPIRATIONS

Seigneur, sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire de bon, de juste et de vrai. Sans ta lumière, nous sommes gouvernés par la loi de la nécessité et nous sommes prisoniers dans la caverne de la médiocrité.

Viens purifier nos aspirations pour que rien d'autre n'occupe la première place dans nos vies que Toi seul. Donne-nous l'esprit d'humilité, de charité et de liberté afin que les pauvres trouvent place dans nos maisons et dans nos communautés, pour ta plus grande gloire.

Vierge Marie, modèle de l'humilité, prie pour nous.

Sainte Monique, épouse et mère des larmes pour la conversion de son époux et de son fils, intercède pour nous.

Saint Augustin, maître de la sagesse et chercheur de Dieu, souviens toi de nous. Amen.



Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera