L'importanza di scegliere una password sicura per i propri dispositivi

Una password sicura ti protegge dai criminali informatici. Una password debole, d'altra parte, consente ai criminali informatici di accedere facilmente ai tuoi account, rubare la tua identità e persino estorcerti denaro. Sfortunatamente non possiamo fare a meno delle password: deve ancora passarne di tempo prima che le password non vengano più usati sui nostri dispositivi.

Per il momento, le password sono cruciali per salvaguardare i nostri account online e tutti i relativi dati.Quindi la domanda è: come fai a sapere se la tua password ti proteggerà correttamente? Ecco alcuni modi per sapere se hai una password sicura.

Non usare mai il nome di un animale domestico o di un membro della famiglia

Per molti utenti Internet è importante avere una password facile da ricordare. Inevitabilmente, questo significa che le persone sceglieranno parole facili da indovinare, come il nome di un animale domestico, un membro della famiglia o la loro squadra sportiva preferita. Tale password è problematica poiché queste informazioni sono relativamente facili da trovare. Pensa, ad esempio, a quante volte hai pubblicato foto sui social media citando il nome del tuo cane. Ciò significa che con informazioni così prontamente disponibili, sarà altrettanto facile per un criminale informatico rintracciarle e utilizzarle per tentare di decifrare la tua password. Ecco, ad esempio, l'elenco delle password più usate in Italia da ExpressVPN. Se rendi le cose più difficili per i criminali informatici, eviterai di compromettere la sicurezza dei tuoi account o dei tuoi dispositivi.

Usa una frase d'accesso invece di una password

Per molti, creare una password è semplice come scegliere una parola da usare. E per una buona ragione. Le password di una sola parola sono più facili da ricordare. Il problema, tuttavia, è che "facile da ricordare" equivale a "facile da indovinare" nel mondo del crimine informatico.

L'opzione più sicura? Usa una frase d'accesso invece di una password. Una frase d'accesso è una miscela di parole casuali che solo tu pensi di combinare. Idealmente, ogni passphrase dovrebbe contenere almeno quattro parole e solo quindici caratteri. Un modo per farlo è guardarsi intorno e creare una frase d'accesso dalle prime quattro cose che vedi. Ad esempio, se provi a creare una passphrase in un bar, potresti ritrovarti con le seguenti parole:

tazza

macchina del caffè

alcolici

bancone

La frase segreta che creerai sarà unica. Sarebbe praticamente impossibile per chiunque indovinarla.



Ogni account o dispositivo ha una password univoca

Per semplificarsi la vita, molte persone usano sempre la stessa password per tutti i loro account e dispositivi. Questo approccio pone un problema: un criminale informatico che riesce in qualche modo a scoprire una password avrebbe quindi accesso a tutti i tuoi account e dispositivi. Spesso, i malintenzionati usano le tecniche di phishing per entrare in possesso delle tue credenziali di accesso, e si tratta di una tipologia di attacco che spesso va a segno.

Ecco perché la migliore protezione è creare una password diversa per ciascuno dei tuoi account. Sarà sicuramente più difficile per te ricordarli tutti, ma sarà quasi impossibile per i criminali informatici accedere alle tue informazioni personali. Per aiutarti a ricordare tutte le tue password, usa un gestore di password. Saranno così conservate in modo sicuro nello stesso luogo.

Usa un generatore di password

Per scegliere una password, non dovresti mai sfruttare elementi che possono essere collegati alla tua vita privata. Se proprio non ne hai idea, puoi avvalerti dell'aiuto di un potente gestore di password online. Ti consente di creare password complesse che non dovrai ricordare. Ti avvisa anche quando una password è stata utilizzata per troppo tempo o più volte. Ultimo piccolo vincolo, per utilizzare questo supporto sia da computer che da cellulare, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento dopo 30 giorni di prova gratuita. Non ti spaventare, i gestori di password a volte offrono codici promozionali validi sulle loro soluzioni Premium.

Un ultimo suggerimento per rendere forte la tua password

Se invece non desideri ricevere un aiuto online da una piattaforma generatrice di password, anche se si tratta della migliore e più sicura soluzione, un'altra strategia per progettare una password complessa è quella di pensare a qualcosa di unico che nessuno può indovinare. Ad esempio, puoi rafforzare la password con un metodo mnemonico. Per rafforzare la sicurezza di una frase d'accesso, puoi, ad esempio, inserire una lettera maiuscola ogni tre lettere e sostituire sistematicamente alcuni caratteri con altri.