Papa Francesco parla della guerra in Ucraina con la presidente ungherese Novák

Un’opera in bronzo raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta “Amare Aiutare”, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della LEV. Sono stati questi i doni che Papa Francesco ha consegnato questa mattina a Katalin Novák, Presidente della Repubblica d’Ungheria, in visita in Vaticano.

"Dopo aver ricordato il Viaggio Apostolico a Budapest, del settembre scorso, in occasione del 52.mo Congresso Eucaristico Internazionale,- si legge nella nota ufficiale della Santa Sede- è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali. Ci si è quindi soffermati su alcune questioni di comune interesse, quali la famiglia, la promozione della cultura della vita, i giovani e la situazione dei Cristiani in Medio Oriente.

Nel prosieguo dei colloqui, si è parlato della guerra in Ucraina e dell’impegno per la pace". La presidente ha incontrato anche il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato e Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Circa 50 minuti di conversazione tra il Papa e la presidente con il sostegno degli interpreti e infine lo scambio dei doni: la Novák ha donato a Francesco una stola ricamata a mano, due CD di musica di Franz Liszt e un volume dedicato alla sua musica e un volume su una collezione d’arte contemporanea ispirata ai temi della Bibbia.