Skialp Gran San Bernardo: inaugurato il Bivacco Canavari-Letey

È stato inaugurato nella mattinata di oggi, venerdì 26 agosto 2022, il nuovo Bivacco Canavari-Letey, realizzato e posizionato nell’ambito del progetto Interreg “Skialp@Gran San Bernardo Scialpinismo nelle Valle del Gran San Bernardo”, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera.

“Siamo molto soddisfatti per aver aggiunto un tassello importante al progetto Skialp@Gran San Bernardo: dopo quello posizionato in cima alle piste di Crevacol, crediamo che questo nuovo bivacco potrà diventare un punto di riferimento per gli scialpinisti in inverno e per gli escursionisti in estate. L’inaugurazione – ha spiegato il Sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses Alberto Ciabattoni – è stata un momento molto intenso ed emozionante che ci ha permesso di ricordare due grandi appassionati di montagna, Alfredo Canavari, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, e Alessandro Letey, Alpinista e Freerider, ai quali è stato intitolato il bivacco”. A questo proposito, il Sindaco Ciabattoni ha ringraziato il Ministero dell’Interno e la Questura di Aosta per aver dato la possibilità di intitolare il bivacco ai due ragazzi che hanno perso la vita in un incidente in montagna nella primavera del 2021.

Il bivacco si trova tra il Mont Fourchon e il Pain de Sucre, a 2.840 metri di quota