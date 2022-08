Elezioni: Rollandin ‘Programma PlA attento al territorio valdostano’

Il programma delle quattro A: Acque, Ambiente, Agricoltura, Autonomia. Si può riassumere così l’offerta politica che Pour l’Autonomie propone per un patto elettorale teso a far ritornare nel Senato della Repubblica Augusto Rollandin.

"Il nostro programma è stato scritto dopo una serie di incontri con le persone coinvolte. Il risultato di questo confronto è il programma". Lo spiega Augusto Rollandin, candidato al Senato di Pour l'Autonomie, partito che in Consiglio regionale esprime due consiglieri (dopo l’uscita di Mauro Baccega, ndr.) all'opposizione: Rollandin e Marco Carrel.

Rollandin, già presidente della Regione, più volte assessore, senatore dal 2001 al 2006, leader di un'Union Valdôtaine che nel 2019 gli ha voltato le spalle, fa leva sull'esperienza (è il motto del materiale elettorale) e su temi affrontati da Pla in Consiglio regionale negli ultimi due anni.

"La questione tra le più importanti è quella dell'acqua" spiega Rollandin, riferendosi alle concessioni idroelettriche della Cva, di cui è stato presidente, in scadenza nel 2029. "In questi due anni si è discusso per avere una risposta positiva su questo tema dallo Stato. È uno dei temi cardine, la nuova Commissione Paritetica dovrà arrivare a una soluzione. È un tema delicato e importante, tutti cercano una soluzione".

Parlando di rapporti politici secondo Rollandin rrivare oggi all'unità dei partiti autonomisti è difficile. E spiega: “Abbiamo partecipato a diverse riunioni, tutte le volte si rinviava. Dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. Noi abbiamo delle idee, così non si andava da nessuna parte, tant’è che non c’era neanche un tema su cui confrontarsi”.

Per questo Pour l’Autonomie, dopo un confronto con gli autonomisti-progressisti, ha scelto di correre da sola, candidando il suo leader che dice: “Se i cittadini leggono il nostro programma, capiscono perché abbiamo voluto presentarci. Noi valdostani non siamo tantissimi, dobbiamo essere sempre più uniti per far valere le nostre ragioni a Roma".

Del perché di una sola candidatura al Senato senza l’accoppiata alla Camera Rollandin è chiaro: “Abbiamo ritenuto che, con le valutazioni che abbiamo fatto, era importante avere un riferimento certo". E aggiunge: “Sulle candidature alla Camera valutiamo, stiamo vedendo quali sono i punti che possono essere in comune nei programmi".

Una posizione quella di Pour l’Autonomie che potrebbe portare tanti valdostani a votare incrociando i candidati: Rollandin al Senato e Franco Manes alla Camera.

Tornando al programma Pla propone il raddoppio del traforo del Monte Bianco e sottolinea l'importanza del dialogo con la Svizzera per le manutenzioni del tunnel del Gran San Bernardo: "Tra poco - precisa - saranno sono due buchi chiusi. Si dice sempre 'poi vediamo, poi vediamo' e non si fa niente".

Sarcastico come da far suo Rollandin non teme la destra e dice: “Non mi risulta che sparino. Nella destra c'è più gente di sinistra che a sinistra".

Infine le sottolineature sul programma: “attenzione all'ambiente con un occhio all'agricoltura, perché sono i nostri agricoltori a mantenere la nostra realtà; l'equiparazione dei vigili del fuoco e dei forestali ai colleghi del resto d'Italia; la riduzione delle le tariffe dell'autostrada; l'attuazione della prevista Zona franca introducendo norme statutarie apposite; una fiscalità differenziata; raccordo tra le regioni alpine”.