MONTAGNA VDA: Col Garin (Gressan - Charvensod)

Col Garin (Gressan - Charvensod)

La prima parte è pianeggiante sino alla cappella di san Grato poi si sale nel bosco sino al col Fenetre da cui si scende al bellissimo pianoro di Comboé.



Il tratto che separa il piano di Comboé da quello di Arbolle è molto ripido e con alcuni semplici tratti attrezzati.



La parte superiore è molto selvaggia e pietrosa.



Il tratto finale è ripido e faticoso su resti di nevai oppure terreno molto friabile.



Sull'altro versante, appena sotto al colle, è visibile il piccolo bivacco Nebbia.



Il rifugio d'Arbolle permette una riposante pausa pranzo prima di ritornare a valle.

