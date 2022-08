Premio per il volontariato: prorogata al 30 settembre la presentazione delle candidature

Sono stati prorogati a venerdì 30 settembre 2022 i termini per la partecipazione alla tredicesima edizione del Premio regionale per il volontariato. L'iniziativa volta a valorizzare il ruolo del volontario nella società e a diffondere la cultura della solidarietà è organizzata dal Consiglio Valle in collaborazione con il CSV Valle d'Aosta e sostenuta dai Lions Club "Aosta Host" e "Aosta Mont-Blanc", dai Rotary Club "Aosta" e "Courmayeur Valdigne" e dalla Sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini.

Anche l'edizione 2022, in un momento storico che continua a evidenziare nuove fragilità ed emergenze inedite, vuole premiare i progetti che contribuiscono ad affrontare e superare la crisi sociale ed economica e che sono volti al miglioramento della vita e alla promozione dei diritti delle persone in campo socio-assistenziale, socio-sanitario o socio-educativo.

Il Premio consiste in un contributo di 5.000 euro da destinare al progetto vincitore; sono previsti poi cinque riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno per progetti giudicati particolarmente meritori.

Possono essere candidate associazioni di volontariato non-profit, associazioni di promozione sociale, gruppi di volontari appartenenti a un'associazione di volontariato, enti con finalità di solidarietà sociale che operino a titolo volontario. Tutti questi soggetti devono operare sul territorio valdostano.

Le candidature, redatte sull’apposita scheda scaricabile dal sito www.consiglio.vda.it (dove è anche pubblicato il Regolamento del premio), possono essere presentate da associazioni di volontariato ed enti pubblici o privati con sede in Valle d'Aosta o dal Coordinamento Solidarietà VdA tramite Pec all'indirizzo consiglio.regione.vda@cert.<wbr></wbr>legalmail.it (solo da casella Pec), oppure a mano o via posta raccomandata al seguente indirizzo: Consiglio regionale della Valle d’Aosta - Ufficio Protocollo, piazza A. Deffeyes, 1, 11100 Aosta.

L’assegnazione del premio e dei riconoscimenti è affidata ad un’apposita giuria, presieduta dal Presidente dell'Assemblea valdostana e da un Presidente onorario, composta dai membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (o loro delegati), un rappresentante per ogni Lions Club e Rotary Club che sostiene il Premio (salvo diversa indicazione da parte degli stessi), un rappresentante della Sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini, un rappresentante del CSV VdA e due ulteriori rappresentanti del mondo del volontariato della Valle d’Aosta.

Lo scorso anno il Premio regionale del Volontariato è stato assegnato al progetto "RipensiamoCi diversamente" del Centro Donne contro la violenza per rispondere ai bisogni delle vittime di maltrattamenti prevedendo un percorso di inserimento lavorativo che si accompagna al ritrovare fiducia e stima in loro stesse.