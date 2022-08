Finaosta apre alla rinegoziazione dei mutui per le imprese

Lo mette in campo Finaosta SpA, la Finanziaria regionale della Valle d’ Aosta, con l’obiettivo di sostenere i suoi clienti che stanno vivendo tensioni creditizio-finanziarie e che avevano già fatto ricorso alla moratoria concessa dall’Amministrazione Regionale sui mutui, prevista tra le misure per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Il Consiglio di Amministrazione di Finaosta, in accordo con l'Assessorato regionale a Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio, ha previsto la possibilità di concedere la rinegoziazione del mutuo alle imprese che già avevano beneficiato della moratoria - ai sensi della legge regionale 5 del 2021 - che prevedeva di sospendere il rimborso della quota capitale delle rate del mutuo stipulato, per un massimo di cinque anni.

Le domande saranno ammesse solo a seguito di una verifica dei requisiti di accesso e di una valutazione del merito creditizio di ogni impresa, curate da Finaosta in base a ogni domanda. Per la misura di aiuto, Finaosta ha attivato, nelle scorse settimane, una collaborazione con l’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Valle d’ Aosta, rappresentati da una Commissione Studi composta dal Presidente, il dottor Gianni Frand-Genisot, e dai dottori Andrea Bo, Ivo Bonazzi e Pierpaolo Impérial, che ha lavorato per definire e calibrare la misura, mettendo a fattor comune competenze, conoscenze ed esperienze di Finaosta e dell’Ordine.

Il lavoro congiunto ha consentito di individuare criteri di accesso oggettivi, di testarli sul campo e di calibrarli, per sostenere le imprese più colpite dalla pandemia da Covid-19 e dalla crisi energetica e inflattiva di questi mesi. I criteri individuati prevedono la possibilità di rinegoziare il mutuo per le imprese che registrano un significativo impatto del costo dell’energia, del gas o dei carburanti; per quelle che hanno avuto una contrazione di almeno il 25% dei ricavi; per le imprese che hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019.

Le domande vanno presentate entro il termine di 45 giorni prima della scadenza della rata successiva al 31 ottobre 2022. Per ogni informazione di dettaglio e per il reperimento dei moduli necessari, consultare la sezione «Misure di aiuto anticrisi» del menù sul sito internet www.finaosta.com.