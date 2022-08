Elezioni: Azione Vallée d’Aoste: sul serio

Fin dal primo giorno della nostra costituzione, come Azione Valle d’Aosta siamo impegnati per favorire la costruzione di una alleanza democratica, progressista e liberale, rivolta a disegnare le dinamiche dell’Autonomia del futuro.

In quest’ottica sono da ricercare le motivazioni e gli ideali che ci vedono uniti alle forze politiche costitutive della lista Vallée d’Aoste, per la quale abbiamo contribuito a determinare, insieme al programma, i criteri di selezione dei candidati che per noi non potevano che essere basati sulla competenza in ambito istituzionale e su di uno stretto legame con i reali bisogni del territorio, senza cadere nella retorica del candidato “eletto” calato dall’alto in ragione di rendite di posizione acquisite o presunte tali.

Una scelta chiara quindi, che se da un punto di vista tecnico si riconduce con realismo e coerenza alla normativa ad hoc con cui il sistema elettorale nazionale si applica nella nostra regione, da un punto di vista politico auspichiamo possa rappresentare un punto di svolta capace di traguardare alla scadenza del 25 settembre, per porre le basi verso l’apertura di un dibattito serio e concreto rivolto al recupero di quelle competenze proprie del “saper essere” e “saper fare” a cui la politica in generale non può più abdicare e che sono i punti fondanti della missione che il Terzo Polo si è dato per il rilancio del Paese.

Certo, come ogni manifestarsi della libertà e dell’autonomia, l’aver aderito alla lista Vallée d’Aoste è al tempo stesso un’opportunità e una responsabilità, che, come tali, abbiamo condiviso con chi ha accettato di costruire un progetto di alleanze in cui prevalesse il comune sentire sulla necessità di condurre la rappresentanza della nostra comunità a livello politico nazionale nell’arco di quelle forze che vedono nell’Europa una risorsa e non un limite e nei confini nazionali dei ponti culturali ed economici e non dei muri, con la consapevolezza che il corretto presidio di un ambiente alpino tanto ricco quanto fragile come il nostro, non può che passare dall’implementazione di misure atte a favorire una corretta transizione ecologica per far fronte ai cambiamenti climatici, sapendo bene che non esiste giustizia ambientale senza giustizia sociale e che quest’ultima non può essere considerata tale se non si mettono sullo stesso piano tanto le esigenze di chi oggi studia, lavora e produce ricchezza, quanto quelle di chi sarà chiamato a farlo domani.

Per questo, siamo certi che se i nostri candidati Patrik Vesan e Franco Manes avranno, come ci auguriamo, la fiducia degli elettori valdostani, sosterranno a Roma le politiche più innovative nel campo della sanità, del lavoro, dell’istruzione, dell’energia e dell’ambiente nel solco tracciato dal governo Draghi e sapranno valorizzare la nostra autonomia speciale in dialogo e collaborazione con i parlamentari del Terzo Polo, in una fase politica che si preannuncia estremamente delicata per lo scenario internazionale che stiamo vivendo e di fronte alle quali c’è bisogno, come non mai, di grande coesione e capacità di fare rete a tutti i livelli decisionali.