BOURSES D’ÉTUDES À LA MÉMOIRE D’UGO ET DE LILIANA BRIVIO

L’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale informe que, selon les dispositions testamentaires de Madame Liliana Brivio, femme de grand mérite en raison de son engagement pendant la Résistance contre le nazi-fascisme et de sa longue carrière d’enseignante dans les écoles de la Vallée d’Aoste, et grâce aux revenus du legs à la mémoire de son frère Ugo Brivio, ancien maquisard, titulaire d’une maîtrise en chimie pure, la Région autonome de la Vallée d’Aoste a lancé un avis de concours en vue de l’attribution des bourses d’études à la mémoire de « Ugo et Liliana Brivio » :

3 bourses d’études de 3 000 euros chacune, pour récompenser trois élèves démunis et méritants, ayant obtenu leur diplôme de fin d’études à l’issue de l’année scolaire 2021/2022 dans un établissement d’enseignement secondaire du deuxième degré, régional ou agréé, de la Vallée d’Aoste - échéance : 30 septembre 2022.

L’avis de concours est publié sur le site de la Région et est disponible auprès des institutions scolaires et de la Structure politiques de l’éducation (Aoste - 250, rue Saint-Martin de Corléans).

Pour information : Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale - Structure politiques de l’éducation - tél. 0165 275841