Il sole di fine agosto squaglia il centrodestra VdA

Il centro destra ha aperto la campagna elettorale, ma più che un’apertura è stata una chiusura a Fratelli d’Italia assente perché il coordinatore regionale, Alberto Zucchi, è in ferie. Nessun dubbio che Zucchi si stia ricaricando per la campagna elettorale, ma è altrettanto vero che forse il leader valdostani dei meloniani non ha ancora digerito il torto subito. Infatti nella ripartizione dei seggi, il collegio uninominale spettava alla Lega e a Fratelli d’Italia. Poi nelle segrete stanze romane c’è chi ha deciso che il collegio è di Lega e Forza Italia.

Il coordinatore regionale Alberto Zucchi, che aveva dato la sua disponibilità alla candidatura alla Camera e pare che abbia chiesto chiarimenti ai vertici nazionali di FdI.

La lista con un logo multi partito , Lega, di Forza Italia, di Fratelli d'Italia e di Noi moderati con l’appoggio dell’Udc, è stata presentata a sostegno di due pasionarie della politica valdostana: Nicoletta Spelgatti, candidata al Senato, che ha fatto rinascere in Valle la Lega ed è stata la prima valdostana a presiedere la giunta regionale, e Emily Rini, coordinatrice di Forza Italia candidata alla Camera, il cui percorso politico ha toccato tante cime e che quando era nell’Uv le cantava un giorno sì e l’altro anche all’avversaria politica. Ed è stata proprio Emily Rini a sottolineare come “Anche in Valle d'Aosta, in questa tornata elettorale, possiamo avere finalmente un centrodestra unito, che si presenta con un programma unitario semplice e concreto (Zucchi volendo, ndr.)”.

"Il nostro è un programma elettorale puntuale e pratico" che "nasce dal lavoro di tutte le forze che sono rappresentate all'interno del simbolo", spiega il vicecapogruppo della Lega in Consiglio Valle, Stefano Aggravi, aprendo l'incontro. Aggravi, rivolgendosi a Rini e Spelgatti, ha aggiunto: "Sono due candidate di esperienza", che hanno nei loro curriculum politici rispettivamente "la presidenza del Consiglio e la presidenza della Regione". Riguardo all'alleanza, "come Lega, la nostra storia è sempre stata molto lineare - spiega Spelgatti- non abbiamo mai fatto inciuci e abbiamo sempre detto no alle alleanze di centrodestra. Ma se oggi abbiamo detto sì è perché i tempi sono maturi per avere una visione differente". E aggiunge: "Se qua questi simboli sono insieme è perché crediamo in un progetto. Non contano i singoli, non contano gli eletti, ma fare l'impossibile per portare avanti le istanze della Valle d'Aosta".

Spiega Rini: "Noi facciamo parte di una compagine che si candida per governare questo paese per cinque anni - spiega Rini -, quindi è molto importante che chi sarà chiamato a rappresentare la Valle d'Aosta abbia interlocutori seri e credibili e che venga ascoltato". E aggiunge: "Possiamo anche decidere di andare a Roma per fare le autonomiste arrabbiate", ma "non lo faremo per mettere la solita bandierina, lo faremo in modo serio, perché faremo parte di quei gruppi che possono portare delle risposte importanti alla Valle d'Aosta e perché siederemo lì nei banchi dove le decisioni vengono prese".

Ma di cose da fare, di come farle e con quali mezzi nessuno l’ha spiegato.