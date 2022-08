Elezioni: Zucchi (FdI) 'convintamente nel centrodestra'

"Fratelli d’Italia da sempre invoca convintamente l’unità del centrodestra in Valle D’Aosta, indipendentemente dai consensi reali o attribuiti dai sondaggi a ciascun Partito, per una visione politica che vada ben oltre le contingenze e i calcoli del momento". Alberto Zucchi, coordinatore FdI VdA fusa i dubbi sollevati ieri per la sua mancata partecipazione alla conferezenza stampa di presentazione della lista.

"Ribadiamo - si legge in una nota di Zucchi - la nostra soddisfazione e quella mia personale che questa unità si sia finalmente concretizzata perché abbiamo ben chiaro a Roma come ad Aosta chi noi siamo, da che parte noi stiamo, chi sono per noi gli avversari e quali sono i nostri programmi che vogliamo realizzare insieme a chi con noi li condivide".



Ed è proprio sulla convinta condivisione dei programmi nazionali e locali che, ribadisce Zucchi, "intendiamo realizzare tramite i candidati del cdx unito Nicoletta Spelgatti ed Emily Rini all’interno di un prossimo Parlamento che confidiamo sia finalmente a guida centrodestra che noi confermiamo il nostro sostegno politico locale ad un progetto che ci vede uniti in tutta Italia".



Infine una stoccata agli autonomisti: "Siamo da sempre persuasi che, aldilà dei triti e ritriti ritornelli degli autonomisti e della sinistra a loro alleata di cui abbiamo visto tutti gli inconsistenti risultati nei decenni, gli interessi concreti del popolo valdostano possano essere concretamente rappresentati da persone che conoscono e sono legate come lo siamo noi al nostro territorio e che insieme a noi di Fratelli d’Italia lo tuteleranno con autorevolezza a Roma".