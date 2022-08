ELEZIONI: Alliance Valdôtaine 'Patrick Vesan e Franco Manes Deux bons Valdôtains

In vista delle imminenti elezioni al Parlamento, si è svolto oggi nel primo pomeriggio, nella sede di Alliance Valdôtaine in via Bramafan, l’incontro dell’esecutivo del movimento con i candidati della coalizione Vallée d’Aoste, Patrick Vesan e Franco Manes.

Alliance Valdôtaine, che ha partecipato attivamente alla fase preliminare, esprime soddisfazione per essere giunti, in una situazione non facile, alla definizione di due candidati di alto profilo, competenti, orgogliosi della loro appartenenza alla Valle d’Aosta, che si impegnano a portare a Roma la voce di tutta la comunità.

Franco Manes e Patrick Vesan, per le loro rispettive funzioni elettive ed esperienze professionali, presentano la competenza e la sensibilità necessarie a ben rappresentare in Parlamento le istanze dei cittadini e delle istituzioni valdostane, in un’ottica di valorizzazione delle peculiarità e delle potenzialità date dallo Statuto di Autonomia.

Alliance Valdôtaine ringrazia i candidati per la loro disponibilità e si impegna a sostenerli e a promuoverli durante la campagna elettorale con convinzione ed entusiasmo, certa che la loro elezione porterà a Roma due degni rappresentanti della Valle d’Aosta. Deux bons Valdôtains!