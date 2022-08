Muore un atleta della PTL in gara sul Monte Bianco

Il corridore prendeva il sentiero ufficiale con la sua squadra, segnalato ed attrezzato in permanenza, tra il colle del Tricot e il rifugio di Plan Glacier.





L’elisoccorso ha raggiunto il luogo dell’incidente e constatato il decesso.



Il corridore conivolto nell’incidente è di nazionalità brasiliana. Per rispetto della sua famiglia, il suo nome non sarà rivelato.



La PTL è una prova di ultra-resistenza a piedi di 300km e 25.000 metri di dislivello positivo che si svolge in autonomia e per squadre di 2 o 3 persone. I partecipanti sono costantemente seguiti grazie a un segnale GPS.



Per partecipare a tale prova, i candidati sono stati selezionati in funzione della loro esperienza valutata sulla base di un dossier.



Tutte le squadre della PTL sono state informate della situazione. La prova è mantenuta e ogni squadra puo’ decidere se proseguire l’avventura.