Esercizi commerciali irregolari la Polizia sanziona

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nei locali aperti al pubblico della regione. Lo scorso fine settimana gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Aosta, unitamente a personale dei Vigili del Fuoco e della SIAE, hanno effettuato approfonditi controlli in alcuni locali di Saint Vincent, Chatillon e Saint Christophe. Durante i controlli sono state accertate numerose irregolarità, in tutti i locali oggetto di controllo. Nel locale controllato a Chatillon è stata accertata la mancanza di idonei precursori alcoltest, l’assenza di cartellonistica che indicasse la presenza del sistema antincendio e l’uscita di emergenza e l’assenza di personale addetto all’antincendio.

Sono state applicate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 6 mila euro.

Nel locale controllato a Saint Vincent, oltre alla mancanza, anche in questo caso, di idonei precursori alcoltest, è stata accertata una festa da ballo non autorizzata dal comune, la presenza di estintori scaduti e la mancata richiesta preventiva di evento di intrattenimento e spettacolo con relativo mancato pagamento dei diritti SIAE. Sono state applicate sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore a 3mila.

Anche nel locale controllato a Saint Christophe è stata accertata una festa da ballo non autorizzata dal comune, oltre alla presenza di un lavoratore non in regola, di estintori scaduti e di mancato pagamento di diritti SIAE. Sono state applicate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3 mila euro.