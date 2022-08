Sì dei sindaci valdostani a sviluppo comunità energetiche rinnovabili collettive

In apertura, il Presidente Franco Manes ha comunicato che, in considerazione della propria candidatura alle imminenti elezioni politiche e ritenendo opportuno e doveroso evitare ogni possibile strumentalizzazione, sarà assente fino al prossimo 25 settembre. Ha inoltre precisato che la prosecuzione dell’attività del CPEL e del CELVA sarà, in ogni caso, garantita dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, è intervenuto in merito alla candidatura di Aosta a Capitale della Cultura 2025, illustrandone i principali passaggi ed esplicitando che la stessa, in un’ottica di pluralità, potrà coinvolgere tutti i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines.

L’Assemblea ha poi espresso parere positivo sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale avente ad oggetto l’approvazione della quota per l’alimentazione del Fondo distacchi sindacali (F.D.S.)

Il disegno di legge regionale n. 74, “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo” ha ottenuto parere positivo dall’Assemblea, chiedendo che la Regione informi il CPEL in merito alle evoluzioni normative statali e alle eventuali proposte emendative che potrebbero essere apportate al testo del ddl.

L’Assemblea si è infine espressa positivamente sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale inerente alla concessione di un contributo ai sensi della l.r. 12/2013.