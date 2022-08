Global warming: come contrastarlo con le energie rinnovabili

Quando si parla di global warming, si fa riferimento al graduale aumento della temperatura media della superficie terrestre. È uno dei problemi più importanti che il nostro pianeta deve affrontare oggi. La causa principale del riscaldamento globale sono le emissioni di gas serra dovute alle attività umane, come la deforestazione e l'uso dei combustibili fossili.

L'impatto del riscaldamento globale si manifesta in molti modi, tra cui i cambiamenti dei modelli meteorologici, e ha ovviamente un impatto devastante sul pianeta in primis, e di conseguenza sulle nostre vite (soprattutto quelle delle generazioni future). Noi oggi vedremo insieme come contrastare il riscaldamento globale grazie alle energie rinnovabili.

Gli effetti del riscaldamento globale e come contrastarlo

Gli effetti del riscaldamento globale sono numerosi e particolarmente negativi. Comprendono i già citati cambiamenti nei modelli meteorologici, la comparsa di eventi climatici più estremi, l'innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai e l'estinzione di specie animali e vegetali. L'impatto del global warming, fra le altre cose, si rivela più pesante e difficile da tollerare per le popolazioni povere, che hanno meno armi a propria disposizione per far fronte ai cambiamenti del clima.

Questa autentica piaga può essere comunque combattuta grazie alle energie rinnovabili, in quanto non basate su combustibili fossili. Si fa ad esempio riferimento all'energia solare, all'eolico, all'energia idroelettrica e a quella geotermica. Il loro utilizzo consente di ridurre le emissioni di gas serra e, di conseguenza, di rallentare o addirittura arrestare il riscaldamento globale. Inoltre, oggi tutti hanno la possibilità di sfruttare questi sistemi anche a casa, grazie ad esempio all'eolico domestico, su cui reperire maggiori informazioni tramite alcune guide online. Infine, gli stati e l'Europa sono ben consapevoli della necessità di decarbonizzare il pianeta, sebbene l'Italia purtroppo sia ancora indietro nella tabella di marcia.

Possibili scenari presenti e futuri relativi al global warming

Il riscaldamento globale è una delle minacce più gravi che il nostro pianeta deve affrontare oggi. Se le tendenze attuali continueranno, la temperatura media globale potrebbe aumentare fino a 6 gradi Celsius entro la fine del secolo. Ciò avrebbe conseguenze devastanti sia per il mondo animale e vegetale, sia per gli esseri umani. Il clima terrestre ha già iniziato a cambiare, con un aumento delle temperature e un innalzamento del livello del mare, insieme alla comparsa di un maggior numero di eventi meteorologici imprevedibili e catastrofici.

Se non si interviene per ridurre le emissioni di gas serra, è probabile che queste tendenze si accentueranno, portando a risultati ancora più devastanti per la vita. Dalla siccità alla perdita di colture e infrastrutture, quasi tutte le specie residenti sul nostro pianeta saranno a rischio estinzione.

Come detto, l'eolico e il solare rappresentano una soluzione al global warming, ma non c'è più tempo per le attese.