Aperitivo con l'autrice valdostana Magali Albonico

"Se ami il fantasy, credi sicuramente nel potere incontrastato della magia e questa saga fa per te! Ne "I DUE MONDI - Il Paradiso", ultimo capitolo della trilogia, troverai combattimenti sanguinari e battaglie cruenti.

Leggende antiche e messaggi importanti, narrati come poesia fra le pagine del libro, contornate da meravigliose illustrazioni. [.. Quando l’oscurità si infittisce e la luce si fa più debole, in quel preciso istante l’equilibrio fra il Bene e il Male entra nel più completo caos e il buio prevale sulla pace. ..]Varcate le porte dell’Inferno Aki era certo ne sarebbe uscito annientato, ma così non fu! L’Inferno lo aveva mutato in positivo, permettendogli di trovare il vero se stesso. La consapevolezza di essere un potente Demone dal fuoco color Zaffiro, gli permise di salvare la sua Dea Yukari dagli Inferi.

Quando uscì dall’oltretomba, credeva veramente le sue disavventure fossero finite, ma l’Arcangelo Astro rapì la principessa per assorbirne il potere e attuare il suo grande piano di vendetta contro gli umani.

Stavolta, per riuscire a salvare la Terra e Yukari, assieme a Yume, sarebbe dovuto salire fra le creature celesti per mostrar loro cosa sia il vero caos![.. «A tutti può essere data una seconda possibilità.»