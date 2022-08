Pubblicità opaca per oferte internet in fibra ottica

La velocità minima garantita è una informazione importante che dovrebbe essere data sulle offerte Internet, indipendentemente dal fatto che si tratti di ADSL o fibra ottica.

Nella loro pubblicità, gli Internet provider hanno garantito una velocità massima della connessione Internet particolarmente elevata (fino a 2,5 gigabyte/s) per la navigazione tramite il sistema di connessione in fibra ottica. Tuttavia, senza fornire informazioni chiare e dettagliate sul servizio effettivamente fornito nelle offerte pubblicizzate. Sono state interessate le offerte ei materiali pubblicitari di Iliad, Vodafone, Fastweb, Telecom, Planetel e Unidata.

L'Autorità di vigilanza del mercato (AGCM) ha già potuto determinare una reazione positiva da parte dei provider con una richiesta: è stata modificata la grafica delle offerte e sono state aggiunte importanti informazioni sulla velocità massima raggiungibile della connessione Internet. Dal materiale promozionale delle offerte, i consumatori possono ora vedere che il 2,5 gigabyte/s è "diviso tra porte WiFi ed Ethernet", che la velocità "non può essere raggiunta con un solo dispositivo", che "aggiungendo la velocità dell'Ethernet porte e/o WiFi si raggiunge la velocità massima di 2,5 gigabyte/s" ed infine che tale velocità può essere raggiunta solo da dispositivi dotati dei più moderni WiFi.

L'autorità è stata soddisfatta di questo risultato in quanto ha fornito maggiore chiarezza e informazioni più accurate ai consumatori. Tuttavia sappiamo per esperienza che la velocità massima pubblicizzata non è l'informazione più importante per consentire ai consumatori di prendere una decisione consapevole. Determinante, invece, è la "velocità garantita" (“banda minima garantita"), che i provider devono garantire come minimo, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (fibra ottica o ADSL).

Conoscere la velocità garantita è importante, soprattutto in Valle D’Aosta con insediamenti parzialmente sparsi, dove a volte non ci sono collegamenti in fibra ottica e dove la velocità dell'ADSL potrebbe anche essere fortemente limitata.

Esistono connessioni Internet ADSL che pubblicizzano una velocità di "fino a 20 megabyte", ma in realtà garantiscono solo una velocità minima di 7,2 Mb.

Sfortunatamente, è spesso difficile trovare informazioni chiare sulla velocità garantita nel proprio contratto. Un elenco delle velocità minime garantite delle diverse offerte è reperibile su: https://misurainternet.it/bande_minime/ .