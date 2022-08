Elezioni: Le Conseil fédéral de l'UV a accepté par acclamation les noms de Manes et Vesan

Décision finale des deux candidats sur la Liste UV, Alliance-Vda Unie, Sa, Pd et Action pour les prochaines élections politiques.

La présidente Machet a retracé les étapes qui ont conduit au choix de Franco Manes pour la Chambre et de Patrik Vesan pour le Sénat, expliquant également comment se sont déroulées les différentes réunions, la réflexion politique menée, tous les sujets qui ont été impliqués et qui sont en suite partis.

"Dès le début, nous avons décidé de suivre un parcours caractérisé par l'autonomie. Les électeurs valdôtains n'auront pas à penser à Letta ou Meloni au moment du vote, mais à l'autonomie valdôtaine, au statut particulier, à notre territoire."

Des mots de Machet on a aperçu de l'amertume lorsqu'elle a parlé de ceux qui se sont porté candidats "per dispetto" car ainsi faisant ils ne feront qu'enlever des voix au front autonomiste et par conséquent nuiront à la Vallée d'Aoste. Poursuivant dans le récit du parcours effectué, Machet a défini la proposition UV de Franco Manes comme "la candidature des Communes, des Syndics, des Valdôtains qui se reconnaissent dans la proximité avec le territoire".

Choisir Manes, c'est, pour l'UV, reconnaître officiellement l'importance des Communes. Quant au deuxième nom, Patrik Vesan, la Présidente a expliqué qu'il s'agissait de l'expression des partis de la coalition, qui, conformément aux accords initiaux, représente un candidat qui n'est politiquement attribuable à aucun parti, mais en même temps reconnaissable comme autonomiste.

«Vesan est un garçon valdôtain. Il croit à l'autonomie, il parle français. Je veux dissiper un malentendu, il n'est pas le candidat d'un parti, mais il est le candidat de toute l'alliance!" a souligné avec force la Présidente de l'Uv. Le projet politique exprimé par la droite est dangereux et totalement contraire aux idéaux unionistes, nous devons donc nous engager de toutes nos forces pour éviter qu'il soit concrétisé.

Enfin, Erik Lavevaz a rappelé qu'il a été mal perçu par l'opinion publique que dans la phase finale il y avait eu une sorte de conflit entre la candidature de Caveri et Vesan.

Ce qui est absolument faux car l'alternative au nom de Vesan aurait été la rupture de la coalition et, par conséquent le front autonomiste aurait du participer seul aux élections. Le Conseil fédéral de l'UV a accepté à l'unanimité les noms des deux candidats par acclamation.