Telcabina Pila-Couis un buco nell'acqua annunciato

Serve un confronto tra alternative. Lo ribadisce, per l'ennesima volta, Area Democratica-Gauche Autonomiste, ex componente del Pd e oggi parte del Progetto Civico Progressista nel Consiglio regionale della Valle d'Aosta. dopo la "passegiata2 organizzata per toccare con mano la siatuazione attuale e nel caso fosse realizzato il progetto della Pila realtivoal collegamento funiviario con il Couis.

Il progetto riguarda il collegamento funiviario tra la telecabina Aosta-Pila con la Platta de Grevon, sullo spartiacque verso Cogne. "Siamo sconcertati che non ci possa essere un confronto per valutare le alternative" dice Raimondo Donzel, coordinatore di Area dem.

A illustrare progetti alternativi è stato Guido Regruto, già direttore della Pila. Il ritrovo è fissato alle 8.30 a Pila, davanti alla Scuola di sci. Nel mirino di Ad-Ga c'è, in primis, la realizzazione del ristorante panoramico sulla cresta della Platta de Grevon: "In cima al Couis non c'è una goccia d'acqua- sostiene Donzel- e costruire un ristorante per 200 persone diventerebbe un problema in estati come questa in cui l'acqua scarseggia", senza contare che "quella è una zona in cui ci sono delle forti correnti d'aria che accumulano neve, si passerebbe tutto il giorno a spalare a quelle altitudini, come si fa?".

Per la costruzione del solo ristorante, prima della pandemia, era stato stimato un costo di 5 milioni di euro: "Quei soldi potrebbero essere utilizzati per la realizzazione di nuovi bacini artificiali nella zona- spiega l'ex direttore della Pila, Regruto-, per facilitare l'irrigazione a pioggia del territorio, viste anche le difficoltà legate alla siccità, e non per costruire altri ristoranti in quota". E aggiunge: "L'avvento della pandemia, l'aumento dei costi dei materiali e della corrente elettrica impongono riflessioni sui futuri progetti invernali ed estivi che vanno abbinati a soluzioni che si accompagnino all'agricoltura".





Il progetto di Platta de Grevon

L'alternativa proposta da Regruto prevede di realizzare due tronconi della telecabina fino all'attuale partenza del Couis I; il terzo e ultimo troncone sarebbe sostituito da una seggiovia per mantenere la filosofia di Pila "sci ai piedi". Il nuovo impianto permetterebbe "di servire sei piste".

Regruto aggiunge: "Con il progetto previsto dalla Pila, si andrebbero a tagliare circa 750 alberi, valutando invece le idee da noi proposte si parla di circa 200". Riguardo ai punti ristoro, "ci sono già degli edifici che potrebbero essere recuperati" come la club house del golf "con le piste che passano vicino e che oggi sono chiusi e che potrebbero essere pensati anche come dei punti vendita per i prodotti a chilometro zero".

Ulteriori perplessità riguardano il collegamento con Cogne: "Bisognerebbe prima fare uno studio approfondito di fattibilità dell'opera- afferma Regruto- che certifichi l'effettiva possibilità di realizzarla, perché le criticità sono notevoli". E conclude: "A oggi non c'è un progetto definitivo che contempli anche la parte economica, ma il collegamento viene pubblicizzato come uno dei punti di forza del progetto. Essendoci dietro un investimento pubblico, bisognerebbe agire in modo oculato: un tentativo di collegamento è già stato fatto con il trenino e sappiamo tutti come è andata a finire, per cui non andiamo a fare una ripetizione di quell'esperimento lì, senza dei dettagli più precisi".