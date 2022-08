Chi l'ha visto?

Caro direttore le invio queste brevi righe, per trasmetterle alcuni pensieri del Profeta Ezechiele. Le ho riletti in questi giorni di Agosto, dove uso il tempo libero del mese più vacanziero dell’anno, per fare delle buone letture. Rileggendo i Sacri Testi, che sono alla base della tradizione Giudaico Cristiana della nostra Europa, ho trovato per caso, questo testo che ben si addice alle misere trattative politiche, che hanno caratterizzato queste settimane di Agosto.

Tutti concordano che queste ultime vicende politiche siano caratterizzate dalla mancanza di un qualsivoglia indirizzo politico chiaro espresso dal campo union-autonomista sopratutto nella mancanza da parte delle varie leadership unioniste ( sopratutto i due presidenti)della volontà di unire i Valdostani, riuscendo anche a creare vasti solchi tra il movimento ed il gruppo consigliare, piuttosto che seguire logiche romane che semplicemente contrappongono la destra e la sinistra.Le responsabilità politiche devono essere esercitate, cercando di unire e non di dividere, le parole del profeta ricordano questi valori.



Dal libro del profeta Ezechièle



Mi fu rivolta questa parola del Signore:

«Figlio dell’uomo, profetizza contro i pastori d’Israele, profetizza e riferisci ai pastori: Così dice il Signore Dio: Guai ai pastori d’Israele, che pascono se stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura.

Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore: Com’è vero che io vivo – oracolo del Signore Dio –, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto d’ogni bestia selvatica per colpa del pastore e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge – hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge –, udite quindi, pastori, la parola del Signore: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori: a loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna».

Buona Domenica

Antonio Spada

Grazie Lettore Antonio; quanta attualità nella nostra piccola Patrie. I pensieri di Ezechiele suonano come una profezia. pi.mi.