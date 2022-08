Una bicicletta per ogni occasione

Per la città: una bici urbana

Vuoi fare i tuoi spostamenti quotidiani in bicicletta? Andare in ufficio o fare piccole commissioni? Puoi optare per una bicicletta olandese. Semplice, robusta e confortevole, ha una sola velocità e la frenata avviene in contropedale. Come tutte le bici urbane, la posizione dell'utente è eretta.

Comoda come la precedente, ma dal design più contemporaneo, la city bike può ospitare diversi tipi di telai, anche se il modello più diffuso è il collo d'oca in alluminio.

Se devi usare anche i mezzi pubblici, la bicicletta pieghevole è ultra pratica! E se hai intenzione di portare i tuoi figli a scuola, considera di investire in una bicicletta speciale come un triciclo o una bici da carico.

Per passeggiate in mezzo alla natura: mountain bike e fat-bike

Dotata di pneumatici larghi, la mountain bike (mountain bike) ti permette di andare praticamente ovunque, grazie alla sua buona tenuta di strada e alla sua capacità di assorbire gli urti. La fat-bike è una mountain bike con pneumatici molto larghi, con ottimo grip su terreni difficili come neve, sabbia o fango. Versatile, la ghiaia è un incrocio tra la bici da corsa, la mountain bike e la bici da viaggio.

Per andare veloce e lontano: la bici da corsa

Chiamata anche bici da strada, la bici da corsa implica un'attività sportiva. Come suggerisce il nome, è fatta per chi vuole andare veloce e lontano. Dotato di un telaio leggero e di numerose marce, permette di pedalare al proprio ritmo qualunque sia il terreno. I suoi pneumatici sottili limitano l'attrito sul bitume.

Per il cicloturismo: bici da viaggio, escursionismo o VTC

Quale modo migliore per scoprire paesaggi e incontrare i loro abitanti che viaggiare in bicicletta? A seconda del tempo a disposizione, il giro in bicicletta può durare da un giorno a diversi giorni, o anche diversi mesi per i più entusiasti. Progettata per sostenere carichi pesanti, la bici da turismo è una robusta bici da viaggio dotata di parafanghi e numerosi portapacchi. Ti permette di fare i viaggi più lunghi.

L'escursionista, invece, è l'ideale per soggiorni brevi e medi, su strade asfaltate e con bagagli leggeri. Adeguatamente equipaggiati, il VTC o la bici ibrida possono bastare per una settimana di vacanze in bicicletta, senza sovraccaricare i bagagli.

Per tutti: la bicicletta elettricamente assistita

Oggi tutte le categorie di biciclette offrono modelli a pedalata assistita. Il principio? Scegli tra diverse impostazioni di pedalata assistita a seconda dello sforzo che desideri fornire. Ideale quando vuoi tornare allo sport. Dotato di grande autonomia, il VAE è diventato il mezzo di trasporto preferito per gli anziani.

Per una sicurezza ancora maggiore, gli anziani possono essere dotati durante i loro viaggi di alcuni dispositivi mobili di assistenza a distanza, come il Géolibre di Europ Assistance La Téléassistance, e prevenire così i rischi associati a cadute o disorientamento.

E per chi è appena agli inizi, trova i migliori consigli su equipaggiamento e sicurezza su BIKE24!