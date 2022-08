ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA PORTE ÉTROITE DE LA SAINTETÉ

L'Évangéliste Luc utilise une méthodologie dialogique où Jésus est d'abord en action, ensuite intervient un interlocuteur qui semble interrompre son discours pour lui poser une question qui lui tient à coeur. Enfin suit l'enseignement de Jésus sous forme de parabole, de langage imagé et symbolique. Aujourd'hui l'image qui est au centre de son enseignement est la porte étroite comme condition du salut réservé à tous, mais exigent.

1. L'UNIVERSALITÉ DU SALUT

Quelqu'un s'approche de Jésus et lui dit:" Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés"? La question de cet inconnu est présente en tout homme. Il nous représente et la problématique a un caractère universel, car chaque personne désire le salut après cette vie mortelle. Ce salut est un don de Dieu qu'il faut accueillir par le service et sacrifice.

La première lecture du livre d'Isaïe contemple l'action unificatrice et libératrice de Dieu. Par sa volonté libre, Dieu vient rassembler toutes les nations, de toute langue, dans sa montagne sainte, la Jérusalem nouvelle. Cette prophétie sera réalisée par Jésus, le Verbe éternel du Père, qui est venu pour que nous ayons la vie en abondance (Jn10).

Il est le bon Pasteur qui donne la vie à ses brebis. Il dit:" quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes" (Jn12). Le salut apporté par Jésus prend les distances des utopies de ce monde et la vision philosophique de l'immortalité de l'âme. Jésus condamne le fanatisme religieux qui réduit le mystère de Dieu au ritualisme extérieur.

Jésus dit à la Samaritaine:"L'heure est venue, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité "(Jn4). L'authentique affranchissement de l'homme est avant tout une affaire du coeur, une conversion à la vie de la grâce en renonçant à la dispersion et à la dissipation. Il s'agit de se mettre à l'écoute de la parole et l'engagement à la mettre en pratique. Cette relation filiale avec Dieu est la vocation de toute personne. C'est dans ce sens que le salut est universel. Il n'est pas réservé à une classe sociale des privilégiés, mais à toute personne de bonne volonté.

Le passage par la porte étroite concerne tous et nous revoie à la vie des béatitudes, c'est-à dire, la vie quotidienne dans la pauvreté, humilité, douceur, lutte pour la justice avec les armes de la vérité et de la charité. Jésus nous enseigne dans cette image de la porte étroite ce qu'il vit lui-même. Cet enseignement est lié à son itinéraire vers Jérusalem où il va passer par la porte étroite de la croix par amour.

2. LA PORTE ÉTROITE DE LA CROIX

L'image de la porte vient souvent dans les paraboles de Jésus. Dans l'allégorie di Bon Pasteur, Jésus est lui-même la porte des brebis(Jn10). Dans la conclusion de son discours sur la montagne, Jésus reprend l'image de la porte en nous invitant à choisir entre la porte étroite qui mène à la vie et le chemin spacieux qui conduit à la perdition (Mt7,13-14).Aujourd'hui, Jésus se sert de la même image pour inviter ceux qui l'écoutent à vivre dans la fidélité à sa parole de vie. Cette porte qui donne accès à la salle du banquet est sa glorieuse croix.

Le contexte de ce discours de Jésus chez l'évangéliste Luc est son mouvement vers Jérusalem où il va effectivement passer par la porte douloureuse de la croix. Luc écrit:"Il cheminait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem ". Il n'y va pas pour faire du tourisme, mais pour y être crucifié, pour y recevoir le baptême de sang, "pour nous les hommes et pour notre salut".

Le passage à travers la porte étroite exige de nous la vigilance dans le temps présent.

3. ATTENTION POUR LE PRÉSENT.

Comment alors peut-on passer par la porte étroite de la sainteté? Il nous faut une diététique spirituelle composée par ces cinq aliments à savoir: la parole, le pain, la prière, le pardon et la paix. Ces "5P" inséparables, purgent notre obésité d'orgueil, guérissent la cécité de l'indifférence, purifient la surdité envers la vérité, augmentent l'appétit de service contre la boulimie de l'accumulation et libèrent l'homme de son anoréxie de charité et de chasteté. Notre religion n'est pas une fuite de ce monde à la recherche d'un ciel construit par l'esprit humain comme le boudhisme à la recherche du Nirvana.

Jésus nous recommande de veiller, de vivre intensément le présent dans l'attente joyeuse du retour de son retour. Les souffrances, les tristesses que nous endurons dans ce temps présent, deviennent des leçons de vie pour un avenir plein de joie, selon la seconde lecture de la lettre aux Hébreux. Ainsi, notre temps présent ne doit pas être vécu dans le divertissement avec le principe du "carpe diem", encore moins dans la peur du lendemain.

"À chaque jour suffit sa peine", dit le Seigneur. Le chrétien est appelé à vivre dans l'anticipation du bonheur que le Seigneur lui-même promet aux serviteurs fidèles et prudents. Le salut comme don de Dieu nous rejoint en vivant dans la joie au milieu des contradictions inévitables de notre monde qui passe. Le sens du temps présent comme le présent du passé (le souvenir), le présent du présent (l'action) et le présent du future (attente), s'il est vécu dans la communion avec le Christ et le prochain, réalise déjà le non-encore et notre devoir-être.

Il nous permet aussi de regarder l'avenir avec sérénité. L'attention au temps présent implique donc la nourriture constante du pain de la parole et du pain eucharistique pour devenir la parole vivante et le pain rompu pour les autres par le processus de l'assimilation. L'attention au temps présent sans peur et sans angoisse envers l'incertitude de l'avenir est la sainte inquiétude que nous devons cultiver chaque jour, selon saint Augustin (Conf.I.XI).

4. PRIÈRE POUR LE DON DE FIDÉLITÉ DANS LES ÉPREUVES.

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Sans toi, nous perdons le boussole de la vie en errant hors du chemin. Accorde-nous ton Esprit de force et d'amour pour qu'au milieu des épreuves de ce monde, nous restions inébranlables. Donne-nous la grâce de passer par la porte étroite qui mène à la vie, en renonçant à tout ce qui nous sépare de toi. Donne-nous la liberté du coeur et l'esprit de discernement pour opter de te suivre pour nous établir là où se trouvent les vraies joies. Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera