L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: CHI VUOLE CANDIARSI PUO' FARLO IN PROPRIO

Gentile Direttore,

Vorrei fare alcune considerazioni in merito alla telenovela a puntate della scelta del candidato al Senato da parte della coalizione autonomista.



Quando una persona si auto candida e la sua auto candidatura non è ben accolta, come dimostrato dall’accoglienza tiepida dei vari partiti della coalizione, per onestà intellettuale, deve farsi una doverosa analisi delle motivazioni, e deve valutare non solo gli aspetti a lui favorevoli, ma anche quelli a lui sfavorevoli e negativi.

A questo punto dovrebbe prendere atto di tutto e ritirarsi in buon ordine o presentarsi da solo col suo simbolo di partito come, coraggiosamente, hanno fatto altri candidati.

Il suo comportamento non giova a nessuno e neppure a lui. Anche altri candidati della coalizione sono stati bocciati, ma nessuno ha chiesto la verifica della maggioranza per questo.

Dall’altra gli alleati che lo bocciano devono essere chiari ed espliciti del perché la sua candidatura non è accolta. Le motivazioni possono essere diverse e tutte valide.

Forse l’insistenza di Caveri è proprio dovuta al fatto che ci sono cose non dette, forse per politically correct nei suoi confronti, che per altro, da politico navigato quale è, sicuramente ha già intuito.



Inoltre mi fa molta specie che il Comité Central approvi all’unanimità la candidatura di Vesan e i consiglieri dell’Uv no. Forse hanno paura di andare ad elezioni anticipate e così per non urtare la sensibilità di chi viene bocciato, con un colpo alla botte e l’altro al cerchio, fanno passare una cosa decisa dal partito senza coinvolgere la maggioranza.

Potrei sbagliare, ma nessuno dei contendenti vuole le elezioni anticipate perché, per tutti il senso di responsabilità o posta in gioco, a seconda dei punti di vista, è alta.

La ringrazio per l’attenzione.

Lettera firmata

Cara Lettrice, grazie per le sue considerazioni tutte valide e condivisibili. Comunque la giri penso sia giusto ricordare che l'assessore Luciano Caveri si è autocandidato alla luce del sole; altri, invece, hanno cercato la candidatura con sotterfugi e tentati complotti contro la risicata maggioranza di Lavevaz. Penso che Caveri, abbia conoscenze ed esperienze per ben rappresentare la Valle a Roma, ma forse è stato mal consigliato a presentare l’auto candidatura quando già circolavano altri autorevoli nomi; uno per tutti quello di Roberto Louvin.

Le sue considerazioni dimostrano, una volta di più, che non ci sono teste pensanti in grado progettare e dettare linee chiare. Per questo c’è uno scollamento sempre più evidente tra forze politiche ed eletti.

Nei movimenti sono in tanti a voler prendere il posto degli eletti che la loro volta stringono con i denti e con le mani le poltrone. Ha ragione anche quel lettore che nei giorni scorsi mi ha parlato di “gran caravanserraglio dei nostri cosiddetti autonomisti". Ed ha aggiunto: "Fanno di tutto per disaffezionare i valdostani, non sono in grado di comunicare un'idea di futuro della Valle, di come pensano di risolvere i tanti problemi che la nostra regione dovrà affrontare. Da lettore e da esterno alla politica si percepisce come se tutto si riduca a scelte per i singoli e non per la Valle.

È anche evidente la mancanza di proporre nuovi personaggi che possano diventare leader e che possano essere utili alla nostra magnifica Valle. Veramente triste situazione con elettori inevitabilmente confusi e demoralizzati”. pi.mi.