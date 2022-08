Elezioni: La maggioranza regionale candida Franco Manes e Patrik Vesan

È stata ufficializzata questa mattina la coppia di candidati della coalizione autonomista-progressista, già alla guida dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, per le elezioni politiche di domenica 25 settembre nel collegio uninominale valdostano. La lista "Vallée d'Aoste", sul simbolo e il programma della quale sono al lavoro le forze politiche, candiderà alla Camera dei deputati Franco Manes, 59 anni, architetto, sindaco di Doues e presidente del Consiglio degli enti locali. Al Senato della Repubblica il candidato è Patrik Vesan, 46 anni politologo, professore associato di Scienze politiche con specializzazione in Politiche sociali e del lavoro all'Università della Valle d'Aosta, segretario generale della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta.

Manes e Vesan sono sostenuti dall'Union Valdôtaine, dall'Alliance Valdôtaine, da Vallée d'Aoste Unie-Mouv', dalla Stella Alpina, da Azione e da Italia Viva.

Dalla coalizione si è sfilato Evolvendo; Rete Civica, componente del Progetto Civico Progressista che ha scelto di non sostenere le candidature di Erika Guichardaz alla Camera e Daria Pulz al Senato per la lista "Valle d'Aosta Aperta" sta valutando un eventuale sostegno esterno alle candidature di Manes e Vesan.

Dispiacere, amarezza e una richiesta di immediata verifica della maggioranza regionale. Sono le conseguenze della bocciatura della candidatura dell'assessore all'Istruzione della Regione Valle d'Aosta, Luciano Caveri, per il Senato nella coalizione autonomista e progressista che guida l'amministrazione regionale. Ieri si è riunita l'assemblea degli iscritti di Vallée d'Aoste Unie-Mouv' per valutare come comportarsi dopo la mancata intesa. È prevalsa, dicono, la responsabilità: VdA Unie e Mouv' avranno il simbolo nella lista "Vallée d'Aoste" che sosterrà le candidature di Franco Manes (Union Valdôtaine) alla Camera e Patrik Vesan (indipendente, proposto da Partito democratico e Stella Alpina) al Senato.



Le parole però sono dure. L'assemblea "esprime il proprio dispiacere per il comportamento dei partiti della maggioranza regionale, che non hanno voluto tenere sufficientemente conto della qualità della possibile candidatura di Luciano Caveri, come espressione della coalizione per le imminenti elezioni politiche, in considerazione della sua lunga e proficua esperienza a Roma. Si esprime altresì, per quanto avvenuto, la solidarietà al proprio eletto per le modalità discutibili con cui si è giunti alla sua esclusione". VdA Unie-Mouv' "decide di mantenere la presenza nella coalizione per senso di responsabilità".

L'assemblea ha dato mandato ai propri eletti "affinché siano portavoce, nei modi e nei tempi dovuti, della richiesta di una verifica interna alla maggioranza regionale per capire, alla luce dei recenti avvenimenti, quali saranno le strategie future. Si segnala che medesima interlocuzione si dimostra necessaria da parte del movimento con le altre forze autonomiste per comprendere cosa si intenda fare attorno al tema della riunificazione, ormai da troppo tempo dibattuto senza esiti concreti".