Quasi pronti anche i candidati degli autonomisti

Si è svolto oggi, 19 agosto 2022, un proficuo e cordiale incontro delle Commissioni Politiche di UV, Alliance-Vda Unie, SA, PD e Azione con Franco Manes e Patrik Vesan per analizzare insieme il programma e il simbolo delle prossime elezioni. Sono stati inoltre valutati gli argomenti e i punti strategici delle varie Commissioni politiche.

Non c'è ancora l'ufficialità e i vertici dei partiti coinvolti devono approvarla, ma gli autonomisti progressisti in Valle d'Aosta vanno verso il nome di Patrik Vesan come candidatura al Senato. La proposta è arrivata dal Partito Democratico con il sostegno della Stella Alpina; il Comité Fédéral, esecutivo dell'Union Valdôtaine, lo ha approvato questa mattina, ma il rappresentante del gruppo nel Consiglio regionale ha fatto mancare il suo voto. Anche Vallée d'Aoste Unie è scettica sulla candidatura. Vesan, professore di Scienze politiche all'Università della Valle d'Aosta, affiancherebbe Franco Manes, presidente del Consiglio degli enti locali, sindaco di Doues ed esponente unionista in lizza alla Camera.

Patrik Vesan, che scioglierà la riserva sulla candidatura nelle prossime ore, ha 46 anni, politologo, è professore associato presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell’Università della Valle d’Aosta.

Si interessa principalmente di analisi delle politiche pubbliche, con un’attenzione specifica ai temi del lavoro, delle politiche sociali, dello sviluppo locale e della governance europea. È co-direttore della rivista Politiche sociali/Social policy edita da Il Mulino e membro della Collegio Docenti della Graduate School dell’Università di Milano. È consigliere nazionale di Assifero e membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta.