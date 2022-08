Valpelline: 26 anni dopo ma identiche emozioni nel ricordo di Federica Diemoz

Mauro Bieler è stato ospite di una serata organizzata dagli Amici dell’Abbé Henry di Valpelline ed ha ringraziato "chi ha voluto questa serata perché conferma come sia stata diversa questa squadra rispetto a tutte le altre che ho avuto la fortuna di gestire nelle diverse edizioni dei Giochi. Anche dopo 26 anni ritrovandoci abbiamo rivissuto le stesse emozioni. Le stesse sensazioni. La forza di questi ragazzi è stata di essere un 'gruppo' vero. Eppoi sentirsi seguiti e spinti da un territorio che aveva creduto in questa iniziativa".

All’appello degli Amici dell’Abbé Henry hanno risposto praticamente tutti gli ex-ragazzi. Oggi persone mature. Solo un’assenza su 11 componenti e un grande vuoto: quello di Federica Diemoz, mancata esattamente 3 anni fa a soli 45 anni e una delle trascinatrici del gruppo. A lei è stata dedicata una memoria particolare e un piccolo pensiero.

da sin.: Paolo Gachet, Fabio Cargnan, Enzo Blessent, Nicola Bagliani, Lara Berlier, Jessica Lumignon e la conduttrice della serata, Claudine Brunod

A riportare la serata sui temi dell’evento è stato Enzo Blessent, all’epoca Presidente dell’Azienda di Promozione Turistica del Gran San Bernardo che spiega: "Partecipare ai Giochi è stato sicuramente un momento importante per tutto il comprensorio.

Un momento contraddistinto da una grande collaborazione con il territorio. Apt, Comunità Montana, Comuni e Pro-Loco hanno lavorato mettendo insieme risorse ed idee. Peccato che poi con la riforma del turismo siano stati praticamente eliminati questi momenti di coinvolgimento e crescita".

E aggiunge con una buona dose di rammarico: "Tant’è che i nuovi responsabili hanno pure portato al macero il Trofeo che la squadra aveva conquistato e che faceva bella mostra nella bacheca dell’Apt a testimonianza di un evento straordinario e della scarsa sensibilità dei nuovi manager".

I componenti della squadra (che vinse la fase eliminatoria all’ultimo gioco ….): Nicola Bagliani, Lara Berlier, Fabio Cargnan, Federica Diemoz, Gilda Chentre, Carole Chesaux, Cinzia Erculiani, Davide Falconero, Paolo Gachet, Elena Gagliardi, Jessica Lumignon e Fabio Tormena.

Con questa serata gli Amici dell’Abb Henry chiudono il mini-cartelloni estivo con un risultato positivo.

"Presenze sempre superiori alle aspettative – dice Giampaolo Gandelli, Presidente dell’Associazione – con un piccolo rammarico: buona la presenza degli ospiti e curiosi, molto meno quella dei residenti. In ogni caso la media, a conti fatti, è di circa 41 persone presenti a serata. Per un totale di circa 400 presenze. Lo riteniamo un successo per una piccola realtà come la nostra".