Les gens passent!

Caro direttore, susseguirsi, in questi giorni, di notizie (tra l’altro nelle segrete stanze dei partiti senza uno straccio di consultazione e condivisione con le proprie basi) sui probabili candidati e sulle coalizioni che promettono di “scendere in campo”, mi hanno indotto ad analizzare meglio le caratteristiche dei competitors, che nel bene o nel male saranno protagonisti di questa prossima campagna elettorale e a trarne qualche “libera” conclusione.

Partiamo da casa UV, dalle cronache sembra ancora tutto un divenire, ma allo stato dei fatti, possiamo notare come una lotta senza quartiere tra eletti e “pasdaran del verbo unionista” ha prodotto come primo risultato, l’annientamento di Aurelio Marguerettaz, candidato proposto dal Presidente del Movimento Machet e dal Presidente Lavévaz e la fragorosa rinuncia del Sen. Lanièce, dopo una richiesta coram populi perché tornasse sui suoi passi.

Apriamo una parentesi sulla candidatura Marguerettaz, affermano i soliti ben informati, esisteva anche il consenso favorevole del gruppo consigliare UV. In un normale partito delle democrazie occidentali, la sconfessione del vertice del partito e del capo del governo avrebbe determinato le dimissioni di entrambi (Boris Johnson si è dimesso per molto meno…).

Il secondo risultato è stata la nomina a candidato da proporre alla coalizione (quale?) del Sindaco Manes, ma è ancora da stabilire per il Senato o per la Camera.

Terzo, ha prodotto l’esplosione della coalizione, con abbandono delle trattative da parte di Pour l’Autonomie e sfilacciamento degli ex unionisti che si sono accapigliati sui nomi di Caveri e Louvin.

In tutto questo vociare, sempre in questa coalizione autonomista (Caveri; Jordan; Chatrian; Bertschy, Restano) e progressista (Tonino) notiamo: i progressisti del Pd, già erosi alla loro estrema sinistra, che seguono teneramente le vicende senza profferir parola, completamente afoni; la Stella Alpina, movimento cattolico di antico lignaggio, non pervenuta; Evolvendo (Restano, Milanesio, La Torre), il movimento che ha fatto di un gerundio il suo marchio, dopo aver fatto uscire dalle polverose biblioteche universitarie il Professor Louvin, l’ha lasciato solo in mezzo al guado, in attesa di evolvere in tempi migliori.

Passiamo agli altri campi: la Lega in preda a vari mal di stomaco dovuti da un lato all’iperattivismo dell’ex unionista Aggravi (il primo amore non si scorda mai) e dall’altro dall’azzimato aplomb dell’avvocato Sammaritani, ha candidato (ufficialmente?) la pasionaria Spelgatti, al Senato, spiazzando FdI e Forza Italia (Rini e Baccega), che aspettano con ansia i diktat romani.

Un’altra cosa curiosa è la discesa in campo di un ennesimo ex Unionista, il consigliere Girardini, che insieme ad altri ex Unionisti (Esprì) cerca giustamente, in questo momento dove tutti si dicono di centro, a copiare e di rinverdire i fasti del vecchio motto UV: “ni droite ni gauche”.

Infine, che dire della presenza low profile del sempreverde e ormai mitico Guste, che dopo aver sistemato positivamente, per l’ennesima volta alcune faccende ed aver atteso invano un qualche segnale dall’UV, ha cominciato insieme ad un manipolo di giovani a tesser la tela di mitologica memoria.

Se in tutte questi passaggi estrapoliamo un minimo comun denominatore notiamo che si dipana un elenco di uomini che hanno una radice comune: l’Union Valdôtaine: Caveri; Rollandin; Rini; Aggravi; Girardini; Daudry; Caniggia; Gérandin; Restano; Carrel; Chatrian; Bertschy; Jordan, Viérin. Ormai : les gens passent, l’Union reste. Seule.

Severin Diémoz

Caro Severin, merci. Nulla da eccepire e per questo alle sue considerazione aggiungo quelle di un altro lettore che mi ha scritto: "Ciao Piero, leggo i tuoi articoli e risposte. Non posso che essere d'accordo, che gran caravanserraglio i nostri cosiddetti autonomisti. Fanno di tutto per disaffezionare i valdostani, non sono in grado di comunicare un'idea di futuro della Valle, di come pensano di risolvere i tanti problemi che la nostra regione dovrà affrontare.

Da lettore e da esterno alla politica si percepisce come se tutto si riduca a scelte per i singoli e non per la Valle. È anche evidente la mancanza di proporre nuovi personaggi che possano diventare leader e che possano essere utili alla nostra magnifica Valle. Veramente triste situazione con elettori inevitabilmente confusi e demoralizzati".

Meditate valdostani! pi.mi.