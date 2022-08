MONTAGNA VDA: Il Lago di Pietra Rossa (Morgex)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Il Lago di Pietra Rossa (Morgex)

Escursione molto bella con la prima parte comoda e molto frequentata, e la seconda parte invece molto selvaggia.

Il lago d'Arpy è sicuramente uno dei più belli e frequentati laghi della Valle d'Aosta, il panorama che si gode dalle sponde del lago sulla catena del Monte Bianco è stupenda.

Il lago d'Arpy è anche raggiungibile con un itinerario molto frequentato dal Col San Carlo.

La seconda parte del percorso si svolge tra placche rocciose, ad inizio stagione possono ancora esserci zone innevate che, data la ripidità del percorso, lo possono rendere più difficile.

