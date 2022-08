Courmayeur: Pubblici ringraziamenti a chi ha operato nell'emergenza

L’Amministrazione ritiene doveroso sottolineare, ancora una volta, il grande lavoro di squadra svolto da tutti coloro che hanno contribuito a ripristinare il servizio acquedotto su tutto il territorio, in sole 48 ore, e la viabilità della Val Ferret, grazie ad un ponte temporaneo posato nel tempo record di una settimana sul torrente Rochefort.

Un sentito ringraziamento va rivolto agli operai, agli addetti e ai responsabili comunali dei diversi uffici coinvolti, al Centro Operativo Comunale, alle ditte che hanno effettuato gli interventi, ai volontari, alle associazioni del territorio e a tutti coloro che, a diverso titolo, si sono adoperati senza sosta dall’inizio sino al termine dell’emergenza.

Il grande senso di responsabilità, la professionalità, la competenza e la disponibilità di tutti hanno permesso di intervenire tempestivamente fino a riportare, in breve tempo, la situazione alla normalità, cercando di ridurre i disagi alla popolazione e ai molti turisti presenti sul territorio.

In particolare il servizio di Protezione Civile Comunale ha operato per gestire le molteplici richieste e necessità segnalate da più fronti e coordinato le operazioni necessarie per fronteggiare l’emergenza a 360°.

Un ringraziamento anche agli ospiti e agli abitanti di Courmayeur che hanno saputo adattarsi a questo evento eccezionale che ha richiesto interventi altrettanto eccezionali, in considerazione del periodo di alta stagione, in cui le presenze sul territorio superano le 25mila persone, e dei materiali necessari per intervenire difficilmente reperibili in questo periodo.

La complessa situazione dei giorni scorsi ha richiesto un importante coordinamento di mezzi e uomini, il coinvolgimento di molte realtà locali e non impegnate nella ricerca di soluzioni ottimali e tempestive, anche non semplici, ma con l’unico obiettivo di velocizzare le operazioni necessarie per garantire i servizi sul territorio.

L’Amministrazione comunale di Courmayeur ringrazia: