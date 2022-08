Aosta: Comune cerca partner per la gestione degli impianti sportivi

L'obiettivo e recepire proposte innovative volte alla riqualificazione e gestione degli impianti sportivi di proprietà del comune di Aosta.

L’avviso è rivolto a tutti gli operatori economici, ma verranno considerati interlocutoripreferenziali - nonché esclusivi ai fini della successiva co-progettazione, che verrà sviluppata per gli impianti per i quali sarà esclusa la rilevanza economica all’esito di apposite valutazioni incorso di effettuazione - gli Enti del Terzo Settore che abbiano maturato rilevanti esperienze nel campo della conduzione di servizi e progetti nel settore dello Sport e delle politiche giovanili.

Il bando è altresì aperto alle Federazioni sportive, agli Enti che ne sono emanazione e ai soggetti pubblici e privati, con pregresse esperienze nel campo della conduzione di servizi e progetti nel settore dello Sport, ivi compresi gli attuali gestori degli altri impianti sportivi di proprietà del Comune di Aosta.Attraverso lo strumento della co-programmazione, modello organizzativo ispirato al principio di sussidiarietà, l’Amministrazione comunale intende ricercare soluzioni condivise per la successiva presentazione di specifici progetti innovativi di gestione degli impianti sportivi di sua proprietà, che pongano attenzione alle esigenze della collettività locale.

In particolare, la co-programmazione verrà utilizzata per definire nuove soluzioni, che siano capaci di rispondere in modo più efficace ai bisogni della persona nel settore dello sport, a partire da un’adeguata lettura dei bisogni stessi a livello integrato, in quanto è indubbia ed universalmente riconosciuta l’importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell’aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie e della formazione dei giovani.

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno esserepresentate entro il giorno 22 settembre 2022 ore 12:00 al seguente indirizzo con apposita PEC:protocollo@pec.comune.aosta.it, allegando i seguenti documenti:- All. A - Domanda Manifestazione di interesse (redatta secondo il facsimile), debitamente compilata e firmata digitalmente;- Copia fotostatica fronte-retro del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto instante.

Una commissione tecnica, all’uopo nominata, avrà il compito di valutare le manifestazioni pervenute entro la data di scadenza. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il successivo procedimento di co-programmazione si svolgerà secondo il calendario che verrà pubblicato entro il 30 settembre all’Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune alla seguente pagina web https://www.comune.aosta.it/documenti-e-dati/bandi-di-gara-e- contratti/servizi. Si specifica che per le attività di co-programmazione non è previsto il riconoscimento di risorse peri partecipanti al tavolo.