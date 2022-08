I carabinieri - di St. Vincent - sono vicini alle persone anziane

Nel quadro delle iniziative finalizzate ad aumentare il senso di sicurezza e di fiducia, i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon hanno incontrato i residenti stagionali del complesso “Les Pleiades” di Saint Vincent – Col de Joux (AO).

L’incontro, è uno dei tanti che i carabinieri della Valle d’Aosta stanno facendo per essere vicini alla popolazione anziana, che in questi periodi di ferie, talvolta restano soli nelle città e nei paesi, questa volta incentrato sul concetto di sicurezza partecipata, è stato tenuto presso il complesso residenziale di “Les Pleiades” ove vivono circa 210 famiglie, si è svolto a margine della Celebrazione Eucaristica tenuta da Don Lorenzo Sacchi, Parroco della Chiesa di Saint Vincent (AO) dedicata, come ogni Ferragosto, alla Memoria dei defunti.

Il Cap. Alberto Cavenaghi, il comandante della Compagnia, ha illustrato a circa cento fedeli, tra cui molti anziani, alcuni utili consigli a tutela della sicurezza dei cittadini, per evitare di incorrere in truffe e furti in abitazione, fenomeni criminali ormai sempre più diffusi, messi in atto da veri e propri delinquenti professionisti, attraverso trucchi ed espedienti dai contorni multiformi ed in continua evoluzione.

Al termine degli incontri sono stati, altresì, messi a disposizione dei numerosi e attenti fedeli alcuni pieghevoli, realizzati dai Carabinieri di Saint Vincent – Chatillon, secondo le linee guida del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, riguardanti proprio la prevenzione delle truffe e dei furti in casa, incentrati sui concetti di prudenza, diffidenza e affidamento ai rappresentanti delle Istituzioni, in caso di dubbi o necessità sempre a disposizione dei cittadini e raggiungibili attraverso il Numero Unico di Emergenza 112.

Numerose le domande, le curiosità e le belle chiacchierate con i nostri anziani: nostra memoria storica e delle nostre tradizioni, che vanno sempre protetti.