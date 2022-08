Una gazebata leghista per raccogliere la voce dei giovani

«Organizziamo questo gazebo come Lega Giovani Vallée d’Aoste perché crediamo che i giovani debbano essere parte attiva e rilevante in questa campagna elettorale». Con queste parole il Coordinatore regionale Lucia Corrao annuncia il gazebo di sabato 20 agosto organizzato dalla Lega Giovani Vallée d'Aoste.

«Il 25 settembre - continua Lucia Corrao - è una data importante per tutta la Valle D’Aosta e per tutti i giovani valdostani. La parola chiave della campagna elettorale #credo rappresenta quello in cui tutti noi giovani crediamo profondamente. Crediamo in un cambiamento per troppi anni annunciato, ma mai concretizzato fino in fondo. Questi due anni di COVID hanno pesato su tutti, ma soprattutto sui giovani. Per noi è essenziale far sentire la voce dei giovani valdostani, anche di quelli che non fanno parte della Lega, perché i problemi strutturali della nostra Regione colpiscono tutti i giovani indipendentemente dalla loro appartenenza politica.

Con questo appuntamento, la Lega Giovani Vallée d’Aoste lancia un segnale preciso: noi ci siamo! Ci impegniamo ad ascoltare e proporre soluzioni ai quesiti delle giovani generazioni e diamo il via alla campagna elettorale a sostegno dei candidati unitari del centrodestra valdostano. Una campagna che si contraddistinguerà per essere incentrata su tematiche giovanili, perché per troppo tempo i giovani nella nostra Regione sono stati considerati una categoria di “serie B”. I nostri punti cardine saranno Lavoro, Famiglia, Università, Autonomia e Ambiente. Noi crediamo nei giovani valdostani e, per questo, il 25 settembre voteremo Lega».

L'appuntamento con il gazebo organizzato dalla Lega Giovani Vallée d’Aoste è per sabato 20 agosto ad Aosta in piazza del mercato dalle 9.30 alle 12.30.