Infuria la polemica per la giacca a vento delle guide indossata da Salvini

Continua a far discutere, dopo 10 giorni, la visita di Matteo Salvini in Valle d'Aosta il 7 agosto scorso, dove il leader della Lega si era recato per aprire la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre ai piedi del Monte Bianco.

Salcini è salito con la funivia Skyway fino ai 3.462 metri di Punta Helbronner, dove aveva indossato la giacca della Società delle guide alpine di Courmayeur. Per Salvini non è la prima volta, in passato ha spesso indossato le divise delle forze dell'ordine, come mezzo di propaganda.

Ma questa volta, secondo quanto riportato da Fanpage, il gesto non è stato gradito e le guide alpine prendono le distanze.

Trascorsi dieci giorni, "essendo venuto a mancare, dai vertici societari, il chiarimento richiesto da più parti", tre guide di Courmayeur "deplorano l'uso della divisa delle guide per le foto di Matteo Salvini".

Sergio Favre, Alessandro Bellini e Massimiliano Gianchini, come riporta Fanpage, si dicono "consapevoli del fatto che qualsiasi guida avrebbe prestato la propria divisa ad un cliente che imprudentemente si fosse recato a 3.400 metri di quota senza un capo adeguato, ma non accettano l'uso a fini mediatici elettorali di tale gesto".

Di più, si dissociano dall‘"iniziativa" di "accompagnare, in piena campagna elettorale, i rappresentanti di un partito politico in una visita alla Skyway".

Fanpage precisa: "I chiarimenti ci sono stati. Nella chat delle guide ho riportato la versione di un operatore televisivo che ha assistito ai fatti. Io non sono schierato e non lo è la Società", replica Alex Campedelli, presidente delle guide di Courmayeur. Riguardo alla giacca, Matteo Salvini "ne era sprovvisto, così ho aperto lo zaino e gli ho dato la mia, come avrei fatto con chiunque". Inoltre "la richiesta alle guide locali di accompagnare Matteo Salvini è arrivata dal presidente dell'Unione valdostana guide di alta montagna, non è stata una mia iniziativa".