INCONTRO CON GLI OPERATORI CULTURALI DEL TERRITORIO PER LA CANDIDATURA DI AOSTA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2025

La Cittadella dei Giovani ospiterà un laboratorio per co-progettare "Aosta25": un open space per ragionare insieme e per contribuire allaredazione del dossier di candidatura per la Capitale italiana della cultura.

L’incontro, al quale prenderanno parte il Sindaco di Aosta, l’Assessore alla Cultura e la Project Manager della candidatura, è aperto agli operatori culturali e sociali del territorio e saràl'occasione per confrontarsi sul ruolo della cultura, nella sua accezione più ampia, come levaper il ripensamento dell'identità cittadina e lo sviluppo di modelli innovativi in grado diposizionare il territorio comunale a livello nazionale e internazionale.

Il progetto “Aosta25” è previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n.46 del 6 aprile 2022relativa alla partecipazione del Comune di Aosta al Bando pubblicato dal Ministero per i Benie le Attività Culturali con Decreto SG rep. n. 318 del 28 aprile 2022 sulla base della Decisione1622/2006/EC, per il conferimento del titolo di “Capitale italiana della cultura per l’anno 2025”.Per ulteriori informazioni è possibile contattare il capo di Gabinetto – tel. 0165300559 – mail:f.molino@comune.aosta.it.