Guarda in cielo, vola alto!

Da sempre al centro dell’attenzione - e non solo degli appassionati - i colombi destano ammirazione e tanta simpatia. Talvolta un po’ impettiti, talvolta un po’ austeri, qualche volta possono sembrare anche un po’ goffi ma appena si alzano in volo lasciano tutti a bocca aperta trasformandosi in quella perfetta macchina per il volo che non conosce limiti e confini e in grado di dominare il cielo.

Sai che differenza c’è fra colombi, piccioni e colombe? Sai quante sono e quali sono le razze italiane? I colombi sono una famiglia di uccelli che comprende circa 300 specie e i colombi viaggiatori, in particolare, volano orientandosi in maniera naturale, innata, e anche basandosi sul campo magnetico terrestre. Non sono dei velocisti, ma a 60/80 kilometri orari possono percorrere centinaia di kilometri senza sosta.

Quest’anno tornano a PETSFESTIVAL e si potranno apprezzare molte fra le razze riconosciute ed allevate in Italia. Una gioia per gli occhi, un ricordo di altri tempi, l’occasione per fare un tuffo nel passato e ricordare cieli limpidi e ambienti incontaminati.

Ma non solo! Si svolgerà anche il secondo campionato regionale lombardo, l’imperdibile occasione per ammirare centinaia di esemplari, informarsi con allevatori esperti e per condividere la tua passione.

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere.

