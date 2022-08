Batailles de reines: Difesa, Rubis e Tempète regine di ferragosto

La notturna all'arena della Croix-Noire, classico appuntamento del Ferragosto per la Batailles de reines, non ha deluso le attese. Ieri sera gli spalti del vaccodromo erano affollati di turisti e curiosi, arrivati dal Piemonte, dalla Svizzera e dalla Francia, per assistere alla terza eliminatoria estiva delle Batailles de reines. Nell'arena sono scese 121 bovine, che hanno dato spettacolo fin quasi alle 23.

In prima categoria ha vinto "Difesa", bovina di 700 chilogrammi di Anselmo Chabloz di Quart, che in finale ha avuto la meglio su "Ceres" (738) di Aurelio Crétier di Saint-Christophe; terze e qualificate per la finale regionale di fine ottobre, proprio all'arena della Croix-Noire, sono state "Pakita" (681) di Silvano Roveyaz di Gressan e "Poudre" (656) di Fabio Dalbard di Pollein.





Nel secondo peso ha vinto Massimiliano Garin di Cogne con la sua "Rubis" (572 chili), che in finale ha battuto "Farca" (575) di William Guala di Saint-Nicolas; terze "Tonnère", sempre di Guala, e "Malice" (567) di Guido Marguerettaz e Gildo Vallet di Gignod.

In terza categoria, "Tempète" (526) di Thierry Rosset di Brissogne ha battuto in finale "Zirà" (513) di Diego Perrin di Quart; terze "Souris" (526) di Ludovina Foudon di Nus e "Adrenalina" (519) di Luca Vuillermoz di Valtournenche. Il prossimo appuntamento è domenica a Ollomont, nella conca di By.