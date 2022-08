Valgrisenche. Il 18 agosto una serata di spettacoli

Come ogni estate, il gruppo teatrale “Le Gantaléi” de Valgrisenche propone una serata di teatro itinerante che di anno in anno si svolge in una delle diverse frazioni dei Comuni di Valgrisenche per raccontare, a residenti e turisti, aneddoti e storie del passato colorando fino a tarda notte di magia, suoni e costumi la vallata.

Andranno in scena per la gioia di adulti e bambini storie antiche per coinvolgere tutti i partecipanti nel mito, leggenda e folklore di questa area. Quest’anno la manifestazione si svolgerà nella frazione di Mondanges raccontando curiosità e particolarità del piccolo borgo poco distante dal capoluogo.

Appuntamento a partire dalle 20.30! A turni alternati, il pubblico sarà guidato nelle strade di Mondanges, dove potrà assistere tra misteri, arcani e leggende alle pièces teatrali in costume. Valgrisenche e i suoi misteri vi aspettano!

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.prolocovalgrisenche.com oppure i social Facebook (Visit Valgrisenche) e Instagram (visit_valgrisenche).