Ad Aymavilles l'appuntamento con Vini in Vigna

In questa estate 2022, il vino valdostano si degusta direttamente in vigna grazie a Vini in Vigna. Due gli appuntamenti sabato 23 luglio a Morgex (già passato) e sabato 20 agosto ad Aymavilles.

La manifestazione, promossa dal Consorzio Vini Valle d’Aosta, permette di assaggiare il vino proprio dove viene prodotto. Il sentiero che si snoda in vigna coniuga degustazioni di qualità ad assaggi dei migliori prodotti tipici locali.

Saranno presenti numerosi produttori con la loro linea di vini: Cave des Onze Communes, Les Crêtes, La Crotta di Vegneron, Cave Mont Blanc, Caves de Donnas, Grosjean Vins, Institut Agricole Régional, Ottin Elio, La Source, Di Barrò, Lo Triolet, Château Feuillet, Pavese Ermes, Rosset Terroir, La Vrille, Maison Vevey Albert, Crotta di Prado, Cave Gargantua, Pianta Grossa, Braga Edoardo, Clos Blanc, Di Francesco-Gasperi, Tanteun e Marietta, Gerbelle Didier, Feudo di S.Maurizio, Betemps Matthieu, Mai Domi di Alex Salvi, Priod Fabrizio, Cave Monaja, Thomain Danilo.

I soci AIS della Valle d'Aosta in regola con il pagamento della tessera associativa 2022 avranno, al costo di 15€ anziché 25€, l'occasione di confrontarsi con i produttori, degustare le novità dell'annata, scoprire nuove realtà e curiosità del nostro territorio.

Un'opportunità unica per approfondire la conoscenza della nostra regione.