Elezioni: Il progetto di Renaissance è di lungo periodo

Una candidatura solitaria. Due forze politiche, una giovane e una neonata, sostengono in Valle d'Aosta la candidatura di Giovanni Girardini alla Camera dei deputati. Imprenditore e commerciante, capogruppo della Reinaissance Valdôtaine nel Consiglio comunale di Aosta, Girardini ha presentato la sua candidatura questa mattina all'Hb hotel di Aosta; domani inizia la raccolta delle firme.

"Non c'è alcun accordo con Pour l'Autonomie", dice Girardini dell'ipotesi che la Renaissance sostenga la candidatura al Senato di Augusto Rollandin. Per un'indicazione di voto per Palazzo Madama, "aspettiamo di vedere i programmi e le persone".

Perché la scelta di una sola candidatura, alla Camera? Girardini spiega che "siamo una forza giovane, una forza nuova, e abbiamo ritenuto più opportuno concentrare tutte le nostre forze su un'unica candidatura". Perché la Camera e non il Senato? "La mia personalità, secondo me, si addice di più alla Camera perché sono più battagliero". Perché correre soli? "Fatta eccezione per una forza politica, con le altre non si è mai parlato di programmi.

Questa è la cosa che ci ha stupito di più". Girardini fa un discorso di lungo periodo: "Ci siamo presentati da soli perché cerchiamo partner per impostare un discorso lungo. Per noi ha senso costruire un progetto con altri, che sia condiviso non dico per sempre, perché l'eternità appartiene a un altro mondo, ma nel lungo periodo". L'unico accordo è con l'associazione Esprì, presieduta da Mauro Caniggia Nicolotti. "Ha una forte presenza sul territorio e una connotazione autonomista", dice Girardini.

L'accordo "vorremmo portarlo avanti a lunga scadenza, anche per le prossime kermesse elettorali". Il posizionamento? "Siamo una forza di centro, ci siamo connotati come forza di centro in modo chiaro. In Consiglio comunale, in questi due anni, abbiamo dialogato con la destra all'opposizione e con la maggioranza che è più di sinistra. Riprendiamo l'antico leit motiv dell'Union Valdotaine, "ni droite, ni gauche": noi non siamo contro nessuno, siamo per dei progetti. Dobbiamo essere molto attenti a non sputare veleno contro qualcuno".



Il programma è molto articolato. Al primo punto c'è la Zona franca. Girardini: "Sta nello statuto, diventa sempre più utopistico poter pensare di realizzarla, ma si possono creare situazioni attraverso lobbying istituzionale per ottenere sgravi fiscali e doganali". La Renaissance a Roma difenderà l'autonomia, chiedendo il prolungamento delle concessioni idroelettriche per gli operatori italiani, accelerando la parificazione dei vigili del fuoco e dei forestali ai colleghi del resto d'Italia. Sull'ambiente, "certi discorsi ecologici contro i termovalorizzatori li ritengo campati per aria e populisti. Noi siamo una società che comunque produce rifiuti, da qualche parte bisogna metterli".

Girardini spiega di essere "favorevole al collegamento delle Cime Bianche". Un altro punto programmatico è l'esclusione della sospensione non retribuita per i non vaccinati: "Bisogna trovare alternative al green pass, spesso si è giocato molto su questo. Questa questione Covid va affrontata in modo diverso".