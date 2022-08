L'OPINIONE DI UN LETTORE: Ferragosto, dov’è l’Autonomia

Caro direttore, le lascio alcune riflessioni scritte sotto un pino secolare che ne ha viste tante, le ultime vicende sulla scelta dei candidati non stupisce. Scegliere non è facile, il problema è che non scegliamo noi ma scelgono i partiti o meglio quello che resta dei partiti, influenzati da lobbies, gruppi, correnti, invidie e autocandidature e fin qui nulla di strano.

Peró la stranezza di questa volta, è che non si percepisce una strategia che regoli queste dinamiche. Siamo di fronte ad un grande guazzabuglio che produce per lo più prodotti politici che potrebbero essere simili, in quanto ispirati agli stessi valori ideali. Un indizio di questa poca chiarezza: abbiamo più candidati autonomisti, più candidati di destra, più candidati di sinistra, che sgomitano e vagano da una “parrocchia all’altra” per diventare candidati.

Quello che si percepisce dall’esterno è proprio la mancanza, in ogni campo, di un processo di scelta basata su programmi e progetti da sottoporre ai valdostani. Siamo costretti ad assistere a scontri su opzioni di carattere personale che contraddistinguono ogni candidato.

Una cosa è consolante, se così si può definire, è che coloro che si propongono o vengono proposti, non sono dilettanti della politica, ma questa potrebbe essere anche un aggravante. Abbiamo provato in questa legislatura il nuovo. L’uno vale uno, era il motto di questi anni e anche gli Autonomi Valdostani non sono stati da meno e abbiamo eletto sia a Roma che in Regione esponti di questo nuovismo, li abbiamo profumatamente pagati per raggiungere il famoso cambiamento, i risultati sono sotto gli occhi di tutti : “la toppa è stata peggio del buso”.

Ma proprio la presenza di tanti professionisti fa saltare agli occhi la mancanza di una strategia. Questa regia manca sopratutto al tradizionale campo Autonomista. Dove tutti dirigono e nessuno decide, d’altronde passare da dirigere un piccolo comune a governare una regione non è cosa semplice.

Sono passati due anni dalle regionali e tutto langue.Una regione che negli anni ha avuto l’orgoglio di essere Autonoma e ha saputo con i suoi uomini difendere i valori culturali, linguistici e ambientali che l’hanno resa autonoma, sta diventando poco a poco una regione ordinaria.

Negli li ultimi anni il ruolo faro del campo Autonomista è venuto meno, l’Uv si è persa e non trova il bandolo della matassa. Parlano da anni di réunion ma la verità è che gli autonomisti sono divisi in mille rivoli, sono attraversati seppur dietro un monolitismo di facciata, da revanchismi personali e La Réunion è rimasta nel cassetto, o meglio La Réunion si può fare solo ad escludendum, quando sarebbe invece necessario allargare il perimetro autonomista, per esempio anche al malcontento leghista.

Il campo autonomista ha perso il ruolo e la capacità di essere propulsore della nostra identità, d’altronde è un campo lontano dai giovani e della società, prova di questo è l’assenza totale di dialogo tra eletti e società.

Alcuni anni orsono, la Valle era famosa per la democrazia di prossimità, cioè la possibilità di dialogare tra cittadini ed eletti. Ora gli eletti sono rinchiusi nel loro palazzo di piazza Deffeyes e nessuno l’incontra più nei paesi, nelle feste, perché temono i loro elettori, per raggiungerli devi passare al vaglio di molteplici segretarie, prima di avere un appuntamento.

Poi non esiste più la capacità di essere propositivi. Sui nuovi movimenti culturali, per esempio, sulla politica vaccinale gli autonomisti non hanno detto nulla, sull’ambiente, sono fermi ad una concezione di scontro con i movimenti ambientalisti, senza però avere la capacità di proporre una propria idea di politica ambientale, fermandosi ad essere a favore della costruzione di nuovi impianti di risalita senza peraltro argomentazioni solide.

Sulla difesa della nostra identità culturale, sono completamente incapaci di proporre qualcosa di nuovo ma anche di seguire le vecchie opzioni. Non parliamo poi di due dossiers pesantissimi, che saranno gestiti proprio sui tavoli governativi Romani: la difesa delle nostre acque ed il futuro dei collegamenti internazionali come il traforo del Monte Bianco.

Sopratutto la gestione della risorsa idrica da sempre guardata con interesse da potenti gruppi economici finanziari a cui ben poco interessa lo sviluppo della Valle.Su tutti questi temi, tutto langue, la prova di tutto questo. I i responsabili politici del governo regionale, per non disturbare non riescono neanche a nominare un nuovo Assessore all’ambiente, per completare l’organico della Giunta.

Ormai siamo alle infantili dichiarazioni…direi ai titoli di coda, i “governativi” se la prendono con la minoranza, quando sappiamo benissimo che sono solo problemi di carattere personali e pseudo ideologici: o abbiamo paura della destra (Lega e fascismo) o del fattore Rollandin.

Anche per queste elezioni nazionali, siamo lì bloccati. Ma ormai non gli crede più nessuno. Siamo arrivati al punto che i massimi responsabili della politica regionale, vadano in ferie quando si deve gestire un passaggio non semplice come le elezioni politiche.

Tutto questo, aggiunto alla crisi della rappresentanza politica, avrà riflessi sul risultato delle elezioni che saranno condizionate da un alto astensionismo, perché ormai anche all’Autonomia, con gli esempi di questi giorni, ci credono più che in pochi… speriamo sempre di essere smentiti.

Roger Bioulaz

Grazie Caro Roger, condivido. E' triste quanto amaro constatare che non abbiamo più nessuno in grado di scrivere una nuova pagina dell'Autonomia Valdostana. Emergono solo effimeri arruffoni, intrallazzatori, poltronisti, acciabattoni, confusionari, ingarbuglioni, pressappochisti che emarginano o per nulla considerano i numeri uno che pure ci sono: nella società civile, nel Consiglio Valle, nella Giunta. I Padri dell'Autonomia si rivoltano nella tomba. pi.mi.