SCADENZA DEL TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE AL MARCHE’ VERT NOËL 2022/2023

alle ore 12 di lunedì 22 agosto scadrà il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione all’edizione 2022/2023 del “Marché Vert Nöel”, in programma da sabato 19 novembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 nelle piazze Caveri, Giovanni XXIII e Roncas. Gli interessati sono invitati a inviare la propria istanza - redatta sul modulo “Richiesta di partecipazione”, secondo le disposizioni indicate nei “Criteri di selezione dei partecipanti ai Mercatini di Natale – “Marché Vert Nöel” – al Comune di Aosta, trasmettendo la domanda esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it, inviata da casella PEC del richiedente.

Il modulo, l’avviso con i dettagli per presentare istanza e tutta la documentazione inerente ai mercatini di Natale sono disponibili sul sito Internet dell’Ente www.comune.aosta.it, nella sezione “Servizi”, “Modulistica”, raggiungibile direttamente all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi/modulistica/marche-vert-noel. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Commercio/Manifestazioni del Comune di Aosta, ubicato nel Palazzo municipale in piazza Chanoux, 1 (tel.: 0165- 300.461/366/466; posta elettronica: turismo@comune.aosta.it).